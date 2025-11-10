SWM Bumblebee: Futuristischer Power-Cruiser mit V2-Motor

SWM will mit dem Bumblebee Conzept offenbar eine Designsprache zwischen Performance und Science-Fiction etablieren. Ein "Sci-Fi-Mecha-Style-Performance-Biest", so beschreibt SWM sein Bumblebee Concept, das auf der EICMA 2025 präsentiert wurde.

Was bedeutet "Mecha"? Mecha ist die Kurzform von "mechanical" und bezeichnet in der japanischen Science-Fiction-Welt große, humanoide Roboter oder Kampfmaschinen, oft von Menschen gesteuert. Bekannt wurde der Begriff durch Anime- und Manga-Serien. Im Design- und Fahrzeugkontext beschreibt "Mecha-Style" ein futuristisches, technisches und kantiges Erscheinungsbild, das an diese Roboter erinnert – also:

scharfe Linien und Paneel-Strukturen,

sichtbare technische Elemente

metallische Oberflächen

aggressive, maschinenhafte Ästhetik Transformer Bumblebee aus dem Film von 2018 Nicht nur der Name, auch die Farbgebung des Bumblebee Concept weckt klare Assoziationen an den Bumblebee aus der Transformers-Filmreihe – den gelb-schwarzen Autobot, auf Basis eines VW Käfers, mit sportlichem Look und starkem Charakter. Der Film von 2018 erzählt die Vorgeschichte zur Transformers-Reihe – also ein Prequel, das vor den bisherigen Filmen spielt, aber ein Jahrzehnte später produziert wurde.

V2-Motor der Stormbreaker V1200 Unter der Verkleidung der SWM Bumblebee steckt vertraute Technik. Wie bei der SWM Stormbreaker V1200 arbeitet im Bumblebee Concept der aus China stammende, von SWM weiterentwickelte V2-Motor.

Motortyp: luft-/ölgekühlter 90°-V2

Hubraum: 1.200 cm³

Leistung: ca. 85 PS (62 kW)

Drehmoment: rund 90 Nm

Getriebe: 6-Gang

Antrieb: Zahnriemen

Abgasnorm: Euro 5+ Die Stormbreaker-Basis liefert damit nicht nur solide Leistung, sondern auch den klassischen Sound. Kombiniert mit dem aggressiven Bumblebee-Design dürfte daraus ein Konzept entstehen, das emotionales Design und bewährte Technik verbindet.

SWM positioniert sich neu Mit den beiden Konzepten Bumblebee und Nomader Hybrid – einem Quad – möchte SWM auf der EICMA 2025 zeigen, dass die Marke nach vorn blickt. Laut Hersteller sollen die beiden Modelle eine "Doppelausrichtung" symbolisieren:

Performance und Design (Bumblebee)

Hybrid-Technologie und Alltagstauglichkeit (Nomader) SWM nutzt die Konzepte, um sich international stärker als eigenständige Marke zu positionieren. Nach Jahren der Fokussierung auf Mittelklasse-Enduros und Retro-Bikes signalisiert das Bumblebee Concept eine klare Öffnung in Richtung Sportsegment und Elektromobilität.