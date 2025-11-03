Harley-Marke bringt "125er"-Elektrobikes: LiveWire S4 Honcho

Die LiveWire S4 Honcho kommt in 2 Varianten: als straßenzugelassene Street-Version und als Offroad-Version für den Einsatz im Gelände. Die Straßenversion der S4 Honcho ist geeignet für den A1-Führerschein oder den um die Schlüsselzahl B196 erweiterten Autoführerschein.

LiveWire S4 Honcho mit und ohne Straßenzulassung Anders verhält es sich bei der S4 Honcho fürs Gelände: Die Trail-Version ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen, sondern richtet sich an Fahrer, die das Bike ausschließlich offroad einsetzen möchten. Hierfür wären keine Straßenzulassung und auch keine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich. Warum der Konjunktiv? Weil die Voraussetzung dafür eine legale Möglichkeit ist, im Gelände zu fahren – was sich, zumindest in Deutschland, eher schwierig gestaltet.

Die beiden Versionen der LiveWire S4 Honcho unterscheiden sich in der Ausstattung deutlich: Während die Straßenversion mit Kennzeichenhalter, Scheinwerfer, Blinkern, Rücklicht, Spiegel und Haltegriffen anrollt, spart die Offroad-Version sich den Ballast und setzt auf Reifen mit mehr Profil sowie einen hohen Fender über dem Vorderrad.

Technisch setzt LiveWire bei der S4 Honcho auf herausnehmbare Akkupakete. Hierfür wird die Sitzbank nach oben geklappt, sodass maximal 2 Akkus an einem Tragegriff zum Laden herausgenommen werden können. Konkrete technische Daten wie Motorleistung, Kapazität, Reichweite und Ladezeiten nannte das Unternehmen bislang nicht.

LiveWire-"125er" mit maximal 11 kW (15 PS) für A1 und B196 So viel ist schon mal klar: Maximal 11 kW (15 PS) Dauerleistung gibt die Führerscheinklasse A1 vor. Wir rechnen damit, dass die kleinen Elektrobikes etwas darunter bleiben werden. Im Hinblick auf eine praktikable Reichweite wären mindestens 100 Kilometer wünschenswert, selbstverständlich bei möglichst kurzen Ladezeiten und geringem Fahrzeuggewicht.

Anhand der Bilder von der LiveWire S4 Honcho ist bereits klar, dass die kleinen "125er"-Elektromotorräder vorn wie hinten mit jeweils einer Scheibenbremse bestückt sind sowie mit einer Upside-down-Telegabel und einem Mono-Federbein.

Produktionsstart der S4 Honcho im Frühjahr 2026 LiveWire gibt an, die Details vollständig bei der Präsentation zur EICMA 2025 in Mailand zu zeigen. Die Serienproduktion der S4-Honcho-Modelle ist nach Unternehmensangaben für das Frühjahr 2026 geplant.