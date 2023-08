Auf der Intermot in Köln im Oktober 2022 stand der Prototyp der Z EV – allerdings nur für Medienvertreter und Fachpublikum und nur für 30 Minuten. Da sah es noch so aus: "Kommt, irgendwann". Doch wenige Wochen später, auf der EICMA 2022, zog Kawasaki gleich 2 Tücher von elektrischen Krafträdern und verkündete: Die Z EV und die Ninja EV kommen 2023. Auch nach Europa und nach Deutschland.

Tatsächlich noch im Jahr 2023 will Kawasaki die beiden batterieelektrischen Modelle der A1-Klasse (Dauer-Nennleistung bis 11 kW/15 PS) in den Handel bringen, voraussichtlich ab Oktober. Mit technischen Daten hielt Kawasaki sich bisher noch zurück.

Doch Anfang August 2023 tauchten Dokumente und Fotos für die Fahrzeug-Typgenehmigung in Australien auf. Zu den völlig serienreif aussehenden beiden Modellvarianten Z e-1 und Ninja e-1 nennt Kawasaki jeweils 9 kW elektrische Dauer-Nennleistung, entsprechend knapp über 12 PS. Höhere Leistung ist kurzzeitig und legal möglich, auch für den EU-Führerschein A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196. Um 100 km/h Höchstgeschwindigkeit dürfen erwartet werden.

Ebenfalls in den australischen Dokumenten zu finden sind die schmalen Reifenformate: 100/80-17 vorn, 130/70-17 hinten. Dazu der Radstand: 1.370 Millimeter. Kleiner Unterschied beim Gewicht: Das Naked Bike Z e-1 wiegt angeblich 135 Kilogramm, die sportlich verkleidete Ninja e-1 fünf Kilo mehr, also 140 Kilogramm.

Mit angeblich nur 3 kWh Akku-Kapazität wird Kawasaki die mögliche Leistung wohl drosseln, um eine vernünftige innerstädtische Reichweite zu bieten. Angedeutet wurde indes die Option eines zusätzlichen zweiten Akku-Packs, was Kapazität und Reichweite logischerweise verdoppeln würde. Dafür sprechen die 2 separaten Akku-Anzeigen im Display. Außerdem im Display und an den Lenkerschaltern zu sehen: "e-boost" für kurzzeitig höhere Leistung und "Walk Mode" für langsames Rangieren – vorwärts und rückwärts.

Erstmals fahrend in Suzuka

Bereits im August 2022 hatte Kawasaki einen elektrischen Prototyp der Z EV im japanischen Suzuka präsentiert – dort sogar in Aktion, also fahrend. Am Vorabend des legendären 8-Stunden-Rennens surrten zwei verschiedene Kawasaki-Prototypen vor dem staunenden Publikum hin und her. Das Konzept EV rein elektrisch im Format einer Z 125 bis Z 400 und das Konzept HEV als Hybrid-Ninja mit Reihenzweizylindermotor zwischen 400 und 650 Kubik.