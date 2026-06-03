MotoGP und EICMA starten Partnerschaft: Gemeinsame Projekte von Mugello bis Mailand

Die MotoGP und die Motorradmesse EICMA haben eine strategische Partnerschaft unter dem Titel "EICMA. SHIFT UP" angekündigt. Ziel ist es, Sport, Industrie, Motorradkultur und das Fan-Erlebnis enger zu verzahnen. Ein Höhepunkt des Projekts wird im November 2026 eine große MotoGP-Ausstellung auf der EICMA in Mailand sein. Die Kooperation wurde am 29. Mai 2026 während des Brembo Grand Prix of Italy am Mugello Circuit vorgestellt.

Kernpunkte der Zusammenarbeit

"EICMA. SHIFT UP" will die Fan-Welten von MotoGP und EICMA vereinen und als gemeinsame Plattform für Engagement ausbauen. Der Fokus liegt auf einer neuen Generation von Fans, digitalen Communitys und internationalen Zielgruppen. Geplant sind spezielle Events bei Grand-Prix-Rennen sowie eigene Initiativen im Rahmen der EICMA.

Ein fester Termin steht bereits: Vom 5. bis 8. November 2026 zeigt die 83. EICMA auf dem Messegelände Fiera Milano Rho eine exklusive Ausstellung zur Geschichte der MotoGP. Sie reicht von den Anfängen bis in die Gegenwart und wagt einen Blick in die Zukunft. Zu sehen sind ikonische Motorräder, Prototypen, Bilder, Zeitzeugenberichte und weitere Inhalte. Die EICMA konzipiert die Ausstellung in Abstimmung mit der MotoGP, die FIM ist ebenfalls beteiligt.

"Road to EICMA": Stationen Mugello, Cremona und Misano Unter dem Motto "Road to EICMA" startet eine Event-Reihe, die nach Mugello auch Cremona und Misano umfasst. Cremona wird als italienischer Austragungsort der WorldSBK genannt, Misano als Schauplatz des MotoGP-Rennens "San Marino and Rimini Riviera Grand Prix". Die EICMA tritt zudem als Titelsponsor des SBK-Events in Cremona auf. Weitere Ankündigungen zur nächsten EICMA sind im Umfeld dieser Termine geplant.

MotoGP setzt auf EICMA als Italien-Plattform Ab November nutzt die MotoGP die EICMA, um den Italien-Grand-Prix in Mugello und den San-Marino-Grand-Prix in Misano zu bewerben. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Messe-Community, Fans an der Strecke und den Promotern beider Rennen zu stärken.

Reichweiten- und Messedaten 3,6 Millionen Besucher zählte die MotoGP 2025. Die globale Fanbasis wird mit 632 Millionen angegeben, die digitale Community mit über 60 Millionen Followern.

Für die EICMA werden 600.000 Besucher in sechs Tagen, 734 Aussteller und 2.024 Marken aus 50 Ländern ausgewiesen. Außerdem: mehr als 43.000 Fachbesucher aus 167 Ländern sowie über 8.200 Medienvertreter und Creator aus 67 Ländern.

Wachstum, Internationalisierung und Fan-Ansprache EICMA-Präsident Pietro Meda ordnet die neue Kommunikationskampagne für 2026 als Ausdruck einer Positionierung der Messe als Wendepunkt für Branche, Markt und Fans ein.

EICMA-CEO Paolo Magri bezeichnet die Vereinbarung als strategischen Schritt für Wachstum und Internationalisierung. Für 2026 kündigt er eine EICMA mit vollständiger Präsenz aller Hersteller an – verteilt auf zehn Messehallen – sowie eine Rekordmarke bei der belegten Ausstellungsfläche.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer der MotoGP, spricht von einem strategischen Schritt, um die "Two-Wheel"-Welt näher zusammenzubringen, neue Zielgruppen zu erschließen und neue Formen der Fan-Interaktion zu ermöglichen.

FIM-Präsident Jorge Viegas verweist auf die Unterstützung der FIM und kündigt an, dass die temporäre Ausstellung nach der EICMA im neu eröffneten "Racing Motorcycling Museum" neben dem FIM-Hauptsitz in der Schweiz gezeigt werden soll.

Giovanni Copioli, Präsident der italienischen Motorradföderation, begrüßt die Initiative mit Blick auf die Bedeutung Italiens für die MotoGP und die Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Kommunikationskampagne für die EICMA 2026

Zum Start der Partnerschaft wurde auch die EICMA-2026-Kampagne präsentiert. Das Kampagnenmotiv zur 83. Ausgabe trägt den Claim "Always the first time. Every year, a discovery".