In diesem Artikel: Metorbike: 50er für 7.700 Euro

Optionaler V8-Sound

Keyless-Go und Eichensitz

Fazit

Eine 50er zum Preis einer Yamaha MT-07, das ist schon etwas. Natürlich war es schon immer etwas teurer, elektrisch zu fahren, aber das Verhältnis erreicht eine neue Dimension. Doch das Metorbike könnte es wert sein, denn exklusiver und einzigartiger kann man derzeit kaum 49,5 km/h fahren. Der Grund liegt im Konzept – eine Mischung aus Recycling, Edelholz und Hightech.

Metorbike: 50er für 7.700 Euro Elegantes Verbrenner-Design gepaart mit Elektromobilität in Form eines Café Racers. So beschreiben die Entwickler das Konzept des Metorbike. Basis mit ungewöhnlicher Formensprache ist der Rahmen einer Puch AX 40, der die charmant geschwungenen Rahmenrohre beisteuert. Wo einst der Zweitakter mit 3 PS hing, findet ein als Verbrennungsmotor getarnter Elektromotor Platz. Er liefert 2,72 PS Dauerleistung und maximal 9,5 PS. Per Kette erreicht das Metorbike AM-konforme 49,5 km/h. Mehr ist in Planung.

Interessant: Der Motor wird von einem Akkupack mit 1,63 kWh gespeist, dessen Zellen aus alten VW-Akkus stammen und im Metorbike ein zweites Leben führen. Die Zellen sind in der Tankattrappe in einem herausnehmbaren Gehäuse untergebracht. Sie sollen eine Reichweite von 60 Kilometern haben und können in 3 bis 4 Stunden intern oder extern geladen werden.

Optionaler V8-Sound Stark: Metorbike entwickelte einen eigenen Klangkörper, über den Canbus-gesteuert Fahrgeräusche simuliert werden. Von Raumschiff-Sound über V8 bis zum V12 sind 6 Geräusche programmiert. Inklusive Schaltpausen und Schiebeknallen, wenn rekuperiert wird. Und es gibt sogar ein Abgas. Wer die Hand an die Auslassöffnung unter dem Motor hebt, der spürt einen kräftigen Luftstoß, wenn die Boxenmembran arbeitet.

Keyless-Go und Eichensitz Im starken Kontrast stehen Front und Heck des Metorbikes. Vorn ist ein digitales Instrument in die polierte Gabelbrücke eingelassen, per Touchscreen stellt die Hand die Parameter ein und per Chipkarte startet die Fahrt mit V8-Sound oder à la Raumschiff Enterprise beim Warp-Sprung. Dabei leuchtet das Logo im Tank und die Finger greifen gefräste Schalter. Währenddessen ruht das Gesäß optional auf gestepptem Ziegenleder, das einen kleinen Höcker aus Eiche oder Mahagoni bespannt. Und wenn das Edel-Moped in fremde Hände gerät, hilft ein GPS-Tracker beim Finden.