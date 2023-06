In diesem Artikel:

Elektro ist ein Segen für Designer. Wo kein Verbrenner mit allen angeschlossenen und notwendigen Nebenbaustellen beachtet werden muss, da können Kreative nach Herzenslust walten. So wie die Macher hinter Nuen aus Saigon mit ihrem Elektrokonzept Nu-E. Sie gestalteten das Elektromotorrad fast frei aller Normen und mit feinen Komponenten.

Basis der Nuen Nu-E ist ein aus Aluminium gefrästes Chassis. Die Mischung aus Brücken- und Zentralrohrrahmen trägt den Akku, Batterie Management System und Ladegerät in sich. Der geschweißte Lenkkopf führt eine USD-Gabel von K-Tech, die Schwinge nimmt Nuen aus einer Yamaha YZF-R1 und ergänzt sie mit einem Federbein von EMC. Ebenfalls teuer: die komplette Bremsanlage von ISR mit den 6-Kolben-Zangen vorn und den sehr clean gefrästen Armaturen. Clever: Neben der Yamaha-Schwinge setzt Nuen weitere Teile von existierenden Motorrädern ein. Die Felge in 17 Zoll (43,18 cm) vorn dreht sich auch bei der Triumph Tiger Sport 660 und die Basis für den Frontfender verkauft BMW für die S 1000 RR.

Ebenfalls ein Vorteil der Elektromobilität im Kontext Motorraddesign ist, dass es vergleichsweise wenig Leistung benötigt, um schnell zu fahren. Im Falle der Nuen Nu-E sind 10 Kilowatt oder 13,6 PS genug für Topspeed 150. Die Dauerleistung liegt bei 6 Kilowatt als 8,2 PS. So wenig Leistung verlangt keinen großen Motor und Nuen setzt auf einen Radnabenmotor, der als Scheibenrad verkleidet ist. Nachteile dieser Art Antrieb sind die vergleichsweise hohe Masse, vergleichbar mit einer schweren Felge und teilweise das Entwickeln von Geräuschen, die höher als bei einem Mittelmotor liegen. Trotzdem wiegt die Nu-E nur 160 Kilogramm.

300 Kilometer elektrische Reichweite

Nuen gibt für die Nu-E eine Reichweite auf der Autobahn von 10 Kilometern an, in der Stadt soll dieser Wert verdreifacht werden. Wie groß der Akku ist, gibt Nuen nicht an, die Erfahrung lehrt bei dieser Leistung und Reichweite, dass der Akku zwischen 7,5 und 9 kWh Kapazität haben wird. Die Ladeleistung des Systems ist nicht bekannt. Ob und wie die Nu-E ein Leben als Serienkrad bekommt, ist nicht bekannt, denn Nuen entwickelt bereits eine neue Antriebsgeneration mit Mittelmotor und mehr Leistung.