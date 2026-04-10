Retro-Elektro-Enduro: Positive Motorcycles Egera aus Italien mit 150 kg und 30 kW

Das italienische Startup Positive Motorcycles kündigt mit der Egera sein erstes Serienmodell an. Das Unternehmen aus Como beschreibt die Egera als "Premium-Elektromotorrad", das technisch von Grund auf im eigenen Haus entwickelt worden sei.

Egera mit 30 kW (41 PS) oder 11 kW (15 PS) für A1/B196 Als Antrieb nennt Positive Motorcycles einen flüssigkeitsgekühlten Permanentmagnet-Motor mit wahlweise 11 kW (15 PS) für die Führerscheinklassen A1/B196 oder 30 kW (41 PS) Leistung und 85 Nm Drehmoment (direkt am Motor). Die Batteriekapazität ist mit 7,7 kWh angegeben. Als Reichweite kommuniziert der Hersteller 120 bis maximal 150 Kilometer. Für die Ladezeit sind 2,5 Stunden für 20 bis 80 Prozent angegeben (an einem Standard-Stromanschluss). Während der Fahrt soll die Egera per Rekuperation Energie zurückgewinnen.

150 kg leichte Elektro-Enduro Und auf die Waage soll die Elektro-Enduro Egera nur 150 Kilogramm bringen. Dazu sind ein leichter Rahmen sowie eine Verkleidung aus ABS-Kunststoff und Carbonfaser genannt. Entwickelt werde die Egera laut Hersteller, um ihre Fahrer agil durch den Stadtverkehr zu bringen, wobei über 40 PS auch für spaßige Überlandfahrten taugen. Immerhin: Über 2.000 Kilometer Erprobung im Realbetrieb nennt das Start-up als bisherigen Entwicklungsstand.

Timoteo Maffei ist Gründer von Positive Motorcycles Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf das Retro-Design der Egera, denn sie erwähnen ausdrücklich, dass die Designrechte in 27 europäischen Ländern registriert seien, zudem in Indien.

Hinter dem Projekt steht Gründer Timoteo Maffei, dessen beruflicher Hintergrund laut Unternehmensdarstellung Tätigkeiten in der biomedizinischen und Automobil-Industrie in der Schweiz, in Europa und in den USA umfasst. Zudem ist eine Mitarbeit an Entwicklungsprojekten im Moto2-Umfeld in den Jahren 2010 und 2015 angeführt. Für das Design ist Giovanni Rigolli genannt, mit beruflichen Stationen bei Benelli, Beta Motor und bei Tamburini.

Parallel zur Modellankündigung öffnet Positive Motorcycles sich für Investoren: Das Unternehmen (rechtlich Futura 25 srl) startet eine Pre-Seed-Eigenkapitalrunde über 2 Millionen Euro und nennt als Ziel einen Marktstart im Jahr 2027.

Pre-Seed-Eigenkapitalrunde Eine Pre-Seed-Eigenkapitalrunde ist eine sehr frühe Finanzierungsrunde für ein Start-up, um Eigenkapital einzusammeln. Investoren geben also Geld und erhalten dafür Anteile am Unternehmen. Positive Motorcycles Egera soll 2027 kommen – und zu welchem Preis? Sollte es die Egera auf den Markt schaffen, sind rund 10.000 Euro als Einstiegspreis angepeilt – zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Deutschland wären das dann um die 11.900 Euro, in italien 12.200 Euro. Als Ausstattungsdetails nennt Positive Motorcycles unter anderem zwei Federbeine von Öhlins sowie ein Touchscreen-Display.