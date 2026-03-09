Leichte A2-Enduro unter 4.000 Euro: Leonart Rally 300 mit 550 km Reichweite und Dashcam

Bei Barcelona entwickelt Leonart Motors leichte Motorräder mit eigenständigem Design für Europa. Mit Technik aus China fallen die Preise erfreulich günstig aus, und das Modell-Sortiment wächst stetig.

Leonart Rally 300 als leichte und preisgünstige Enduro Unter anderem neu für 2026 ist die Leonart Rally 300. Und auch sie gilt bereits während ihrer bevorstehenden Markteinführung als Geheimtipp – als leichte, reisetaugliche Enduro für die A2-Klasse. Und eben zum Knüllerpreis unter 4.000 Euro.

Einzylinder-Motor von CFMoto mit 28 PS für die A2-Klasse Den Einzylinder-Motor für die Leonart Rally 300 liefert nicht irgendein unbekannter chinesischer Hersteller, sondern CFMoto. Mit genau 292 Kubik, Wasserkühlung, 4 Ventilen, dohc-Ventiltrieb und Euro-5+-konformer Abstimmung kommt die Rally 300 angeblich auf 28 PS bei 9.500/min. Und mit dem 6-Gang-Getriebe wohl auf bis zu circa 130 km/h.

150 kg und um 550 km Reichweite mit 16-Liter-Tank Nur knapp 3 Liter Sprit verbraucht die Leonart Rally 300 pro 100 Kilometer (Herstellerangabe: 2,9 Liter). Mit dem 16-Liter-Tank ergibt sich demnach eine sehr großzügige Reichweite um 550 Kilometer. Ob die Gewichtsangabe – 150 Kilogramm – mit leerem oder vollem Tank gilt, ist unklar. So oder so ist die Rally 300 sehr leicht, zumal für Reiseenduro-Verhältnisse.

Reiseenduro-Fahrwerk mit sportlicher Sitzhöhe Als (Reise-)Enduro rollt die Leonart Rally 300 standesgemäß auf Drahtspeichenrädern mit grob profilierten Reifen, vorn in 90/90-19, hinten in 130/80-17. Konventionell robust ist das Stahl-Chassis ausgelegt, mit Zentralfederbein hinten und Upside-down-Telegabel vorn. Konzeptgerecht lange Federwege mit Offroad-Reserven steigern nicht nur den Komfort, sondern auch die Sitzhöhe, hier auf ziemlich sportliche 88 Zentimeter.

Technische Daten und Ausstattung mit LED, ABS, TFT, USB, Dashcam An beiden Rädern hat die Leonart Rally 300 jeweils eine Scheibenbremse mit ABS. Weitere Ausstattungsdetails sind LED rundum bis hin zu beleuchteten Lenkerschaltern, ein TFT-Display im Format 5 Zoll sowie ein USB-Anschluss. In die Frontverkleidung integriert sind nicht nur die vorderen Blinker, sondern zudem eine zentrale Dashcam (Frontkamera), und der Windschild verspricht erhöhten Sitzkomfort. Praktisch für Alltag und Reise ist der Gepäckträger am Heck.

Leonart Rally 300 auch für Deutschland? Preis? In Spanien ist die Leonart Rally 300 seit März 2026 vorbestellbar, als Einführungsangebot für nur 3.599 Euro. Als anschließender regulärer Preis sind 3.999 Euro angekündigt. Zum gleichen Preis gibt es bereits seit Februar das Crossover-Modell Leonart Racer 300, mit 17-Zoll-Rädern und unter 80 Zentimeter Sitzhöhe. Als Deutschland-Importeur nennt Leonart Motors die Firma SHL in Dresden, und als Preis für Deutschland sind 4.499 Euro zu erwarten – wie bei der Racer 300.