Neuer Einzylinder-Motor dreht bis 15.000/min: neue Ducati Desmo 250 MX

Ein Jahr nach Einführung der Desmo 450 MX legt Ducati die Desmo 250 MX nach. 44,5 PS bei 12.500/min lautet die Werksangabe zum neu entwickelten 250er-Motor. Darüber hinaus sollen großzügige (Drehzahl-)Reserven zur Verfügung stehen – bis 15.000/min.

Neuer Einzylinder-Motor von Ducati mit Desmodromik Dabei fällt der neue Einzylinder-Motor der Ducati Desmo 250 MX besonders kompakt und leicht aus, er wiegt angeblich weniger als 25 Kilogramm (24,7 kg). Vom Top-Superbike für die WM, also von der Ducati Panigale V4 R, übernimmt der 250er-Single nicht nur das extrem kurzhubige Bohrung-Hub-Verhältnis (81 mm x 48,4 mm), sondern obendrein die desmodromische Ventilsteuerung.

44,5 PS und Drehzahlen bis 15.000/min Die markentypische Desmodromik öffnet und schließt die 4 Ventile im Zylinderkopf der Ducati Desmo 250 MX, ohne Ventilfedern. Am Einlass kommen gewichtsoptimierte Titanventile zum Einsatz, und die desmodromische Präzisionssteuerung hat nicht nur Vorteile hinsichtlich Drehzahlfestigkeit und Spitzenleistung. Sie begünstigt zudem die Zylinderfüllung, somit das Drehmoment und eine ausgewogene Leistungsentfaltung – gerade im Motocross oft entscheidend. Als Maximalwert nennt Ducati 28,3 Nm bei 8.800/min, dazu das extreme Verdichtungsverhältnis 14,5:1.

Ducati Traction Control (DTC) für Motocross Für den Start und das Herausbeschleunigen aus Kurven optimiert ist zudem das 5-Gang-Getriebe der Ducati Desmo 250 MX mitsamt Schaltautomat und hydraulisch angesteuerter Kupplung von Brembo. Obendrein bekommt die 250er eine speziell für Motocross abgestimmte Offroad-Schlupfregelung (Ducati Traction Control/DTC). Sie ist ebenso mehrstufig einstellbar wie die Launch Control und die Engine Brake Control.

Aluminium-Fahrwerk und nur 103 kg Mit Rahmen und Hinterradschwinge aus Aluminium wiegt die Ducati Desmo 250 MX angeblich nur knapp über 100 Kilogramm (103 kg ohne Sprit im 7,2-Liter-Tank). Federbein und Upside-down-Telegabel für jeweils über 300 Millimeter Federweg liefert Showa, die Bremsen-Komponenten liefern Brembo und Galfer. Von Takasago Excel und Alpina stammen die Komponenten für die Drahtspeichenräder, die Formate der grobstolligen Pirelli Scorpion MX32 sind 80/100-21 vorn und 100/90-19 hinten. Extremsportliche Sitzhöhe: 97 Zentimeter.

Ducati X-Link und intelligentes Wartungssystem Ebenfalls von der 450er abgeleitet ist das intelligente Wartungssystem der neuen Ducati Desmo 250 MX. Dabei berechnet ein spezieller Algorithmus die tatsächliche Beanspruchung des Hochleistungsmotors, abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen und Betriebsparametern, in Verbindung mit der Ducati X-Link-App.

Kolbenwechsel nach 45 bis 60 Betriebsstunden Werksvorgabe für die Ducati Desmo 250 MX ist das Erneuern des Kolbens nach 45 bis 60 Betriebsstunden. Eine komplette Motor-Revision ist nach 90 bis 120 Betriebsstunden vorgesehen.

Ducati Desmo 250 MX ab Juli 2026 ab 11.290 Euro Ab Juli 2026 soll die neue Ducati Desmo 250 MX in markentypischem Rot bei ausgewählten Händlern in Europa erhältlich sein. Ab August 2026 soll die Markteinführung in Nordamerika sowie in weiteren Regionen erfolgen. Preis in Deutschland: ab 11.290 Euro. Eine Straßenzulassung ist für das Motocross-Modell nicht vorgesehen.