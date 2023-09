Die nackten Brüder und Crossover-Schwestern der BMW F 800 GS flitzen schon seit 2020 mit dem 900er-Herz durch die Gegend, fetzen gut gelaunt mit 105 PS von einer Ecke zur nächsten – und die Enduros schauten in die Röhre. Doch fürs Modelljahr 2024 gibt's unter anderem ein Hubraum-Update. Statt den bisher 853 Kubik stehen für den Spieltrieb der neuen BMW F 800 GS 895 Kubik parat.

Neue BMW F 800 GS 3 Kilo schwerer Im Gegensatz zu ihrer großen Schwester musste sie sich keiner Diät unterziehen. Wo die F 900 GS 14 Kilogramm abnahm, belässt es die neue BMW F 800 GS exakt bei den 227 Kilogramm ihrer Vorgängerin. Außerdem behält sie ihren Stahltank und muss von den 15 Liter Tankvolumen nichts abgeben. Auch der Scheinwerfer bleibt seiner asymmetrischen Linie treu – ganz im Gegensatz zum neuen Scheinwerfer der F 900 GS, der im einteiligen Design à la F 900 R oder M 1000 R kommt.

In den neuen 900er-GS-Varianten sorgen 230 und 215 Millimeter Federweg vorn und hinten für ausreichend Luft unterm Motor. Mit etwas weniger Arbeitsweg (170/170 mm) kommt die neue BMW F 800 GS aus, wobei ihre 41er-Gabel nicht einstellbar ist, ihr Dämpfer dagegen in Zugstufe und Vorspannung Anpassung möglich macht.

Gemeinsame Rahmenbasis mit F 900 GS Ansonsten setzt die äußerlich mit ihrer Vorgängerin sehr ähnliche BMW F 800 GS auf eine gemeinsame Rahmenbasis mit F 900 GS und deren Adventure-Variante. Wie bisher schon spannt sich ein Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise um den Motor, nimmt diesen tragend auf. Änderungen an dieser Stelle wären auch ungewöhnlich, schließlich ist der Motor für die neuen GS-Zweizylindermodelle kein Unbekannter, denn er treibt schon seit Jahren die F 900 R und XR an.

BMW F 800 GS mit 10 PS mehr weiterhin A2-tauglich Da sich die Aufhängungspunkte des alten 853er-Motors hin zum neuen 895er-Antrieb nicht unterscheiden, blieb auch die grundsätzliche Rahmenkonstruktion gleich. In deren Mitte sitzt nun der neue, fast 900 Kubik große Reihenzweizylinder mit einem Hubzapfenversatz von 90 Grad. Eine um zwei Millimeter vergrößerte Bohrung schafft aus dem alten 850er-Aggregat bei gleichem Hub von 77 Millimetern den neuen, fast 900 cm³ großen Motor. Darüber hinaus hat BMW für die neuen F-GS-Modelle die Zylinderköpfe bearbeitet und den Motoren Schmiedekolben spendiert. Vorher flitzten Gusskolben in den Laufbahnen hin und her. Unterm Strich bringt die Hubraumkur auch eine ordentliche Schippe Power mit sich. So leisten F 900 GS und F 900 GS Adventure nun in der Spitze 105 PS bei 8.500/min, abgerundet durch 93 Nm bei 6.750 Touren. Das bedeutet auch: Die F 900-Modelle taugen in dieser Konfiguration nicht mehr für die Führerscheinklasse A2. Diese Rolle übernimmt komplett die BMW F 800 GS, die seitens BMW auch als 48-PS-Version erhältlich ist. Sie drückt jetzt 87 PS und 91 Nm bei 6.750 Touren.

Neben dem Motor eint alle drei BMWs eine umfangreiche Serienausstattung mit 6,5 Zoll großem TFT-Display, Kurven-ABS, zwei Fahrmodi sowie Traktionskontrolle. Zudem bietet BMW für die F-Zweizylinder-Enduros wie gewohnt eine fette Liste an Zubehör und Paketen an. In den Handel rollen soll die BMW F 800 GS ab dem 1. Quartal 2024. Preis: ab 10.950 Euro; Farben: Weiß, Blau und Schwarz.