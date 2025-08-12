Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Enduro

BMW-Sondermodelle: R 1300 GS Dark Edition und F 900 GS Dark Edition

BMW R 1300 GS Dark Edition & F 900 GS Dark Edition
R 1300 GS und F 900 GS schön dunkel

Zwei betont dunkle Neuerscheinungen im Spätsommer 2025 sind die Dark Editions der BMW R 1300 GS und BMW F 900 GS. MOTORRAD zeigt die beiden attraktiven Sondermodelle und erklärt, wann, wo und zu welchen Preisen sie verfügbar sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.08.2025
Als Favorit speichern
BMW F 900 GS Dark Edition (BMW Motorrad France)
Foto: BMW Motorrad France

Es hat inzwischen Tradition, dass BMW Motorrad France attraktive Sondermodelle auflegt, meist verbunden mit relativ großen Preisvorteilen und somit umso attraktiver. Im Spätsommer 2025 sind es deren zwei: BMW R 1300 GS und BMW F 900 GS , beide als Dark Edition.

BMW R 1300 GS Dark Edition als Sondermodell

Bei der Dark Edition der BMW R 1300 GS handelt es sich – naheliegenderweise – um die schwarze Farbvariante "Triple Black". Dazu kommen noch Kreuzspeichenräder mit schwarzen Felgen. Und obendrein das Komfort-Paket, das unter anderem den elektrisch einstellbaren Windschild und den Hauptständer beinhaltet. Unverändert sind die technischen Eckdaten der R 1300 GS: Zweizylinder-Boxer-Motor mit 145 PS Spitzenleistung sowie circa 240 Kilogramm Gesamtgewicht.

BMW F 900 GS Dark Edition als Sondermodell

Die BMW F 900 GS wird in "Blackstorm metallic" zur Dark Edition. Inklusive ist hier das Dynamic-Paket mit den erweiterten Fahrmodi Pro und dem Schaltassistent Pro. Die unveränderten technischen Eckdaten der F 900 GS: Reihenzweizylinder-Motor mit 105 PS Spitzenleistung sowie circa 220 Kilogramm Gesamtgewicht.

Verfügbarkeit und – relativ günstige – Preise

Sowohl die BMW R 1300 GS Dark Edition als auch die BMW F 900 GS Dark Edition werden im September 2025 verfügbar sein – allerdings nur bei den BMW-Motorrad-Händlern in Frankreich. Bei der R 1300 GS Dark Edition für 19.900 Euro ergibt sich ein beträchtlicher relativer Preisvorteil: 2.745 Euro. Fast genauso viel, nämlich 2.575 Euro, sparen Käufer der F 900 GS Dark Edition für 12.500 Euro. Ob und gegebenenfalls wann diese beiden Dark Editions in anderen Ländern, insbesondere in Deutschland verfügbar sein werden, ist bislang unklar. Die MOTORRAD-Anfrage in München läuft.

