BMW-Sondermodelle: R 1300 GS Dark Edition und F 900 GS Dark Edition

Es hat inzwischen Tradition, dass BMW Motorrad France attraktive Sondermodelle auflegt, meist verbunden mit relativ großen Preisvorteilen und somit umso attraktiver. Im Spätsommer 2025 sind es deren zwei: BMW R 1300 GS und BMW F 900 GS , beide als Dark Edition.

BMW R 1300 GS Dark Edition als Sondermodell Bei der Dark Edition der BMW R 1300 GS handelt es sich – naheliegenderweise – um die schwarze Farbvariante "Triple Black". Dazu kommen noch Kreuzspeichenräder mit schwarzen Felgen. Und obendrein das Komfort-Paket, das unter anderem den elektrisch einstellbaren Windschild und den Hauptständer beinhaltet. Unverändert sind die technischen Eckdaten der R 1300 GS: Zweizylinder-Boxer-Motor mit 145 PS Spitzenleistung sowie circa 240 Kilogramm Gesamtgewicht.

BMW F 900 GS Dark Edition als Sondermodell Die BMW F 900 GS wird in "Blackstorm metallic" zur Dark Edition. Inklusive ist hier das Dynamic-Paket mit den erweiterten Fahrmodi Pro und dem Schaltassistent Pro. Die unveränderten technischen Eckdaten der F 900 GS: Reihenzweizylinder-Motor mit 105 PS Spitzenleistung sowie circa 220 Kilogramm Gesamtgewicht.