Honda CRF 300 L Red Edition/Evo: Mehr Leistung, mehr Fahrwerk, mehr Offroad

Honda Italien präsentierte zu den Motodays 2026 in Rom die neue Sonderversion der Dual-Sport CRF 300 L: die Honda CRF 300 L Red Edition. Das Modell entstand in Zusammenarbeit mit dem Offroad-Spezialisten RedMoto. Hinter Honda RedMoto Racing steht der italienische Offroad-Rennsport-Ableger rund um RedMoto, der eng mit Honda zusammenarbeitet und auf Enduro und Motocross sowie entsprechende Racing- und Offroad-Umbauten (inklusive Zubehör, Setup und Rennbetreuung) spezialisiert ist.
Zusätzlich zur CRF 300 L Red Edition kündigte Honda Italien die CRF 300 L Red Edition Evo an, eine noch geländetauglichere Variante, die jedoch nicht auf der Messe in Rom zu sehen war. Beide Ausführungen wird es voraussichtlich ausschließlich für den italienischen Markt geben.
Besondere Merkmale der Honda CRF 300 L Red Edition
Ein zentrales Merkmal der Honda CRF 300 L Red Edition ist die erweiterte Reifenauswahl. Vorn passen 90/90-21 und hinten bis 140/80-18, was die Auswahl an Dual- und Offroad-Reifen, einschließlich Enduro- und Rally-Reifen, vergrößert.
Honda hebt folgende Fahrwerksänderungen gegenüber der Basis-CRF 300 L hervor:
- Gabel mit neuen Kartuschen, verbessertem Hydrauliksystem, DLC-beschichteten Standrohren, 20-mm-Kolben mit größeren Ölkanälen sowie einstellbarer Druck-, Zugstufe und Federvorspannung
- Öhlins-46-HRC-Federbein, einstellbar in Druck- und Zugstufe
- AXP-Unterfahrschutz bis zum Umlenkbereich
- verstärkter Kettenschutz
- Serienbereifung: Pirelli MT21 RallyCross in 90/90-21 vorn und 120/80-18 hinten
- Optisch bietet die Honda CRF 300 L Red Edition ein neues, leichtes Heck mit Kennzeichenhalter, passend zum neuen Schalldämpfer-Design, sowie Racing-Grafiken und Rahmenschützer aus Vibram
Motor der Honda CRF 300 L Red Edition
Der Antrieb bleibt der 286-ccm-Einzylinder der CRF 300 L-Baureihe. Honda nennt keine konkreten Eckdaten für die CRF 300 L Red Edition, verspricht jedoch spürbare Verbesserungen bei Leistung und Drehmoment im Vergleich zum Basismodell. Das Basismodell bringt es auf 27,3 PS bei 8.500/min und 26,6 Nm maximales Drehmoment bei 6.500/min.
Für den Rennbetrieb bietet Honda nicht straßenzugelassene Komponenten an:
- Schalldämpfer von SC-Project mit Titan-Hülle und Carbon-Endkappe
- UpMap-Steuergerät mit App- und Bluetooth-Anbindung
Die Honda CRF 300 L Red Edition ist ab Mai 2026 in Italien – auf Bestellung – für 7.990 Euro erhältlich.
Honda CRF 300 L Red Edition Evo
Die Honda CRF 300 L Red Edition Evo, ebenfalls ab Mai 2026 in Italien bestellbar, kostet 8.590 Euro. Sie ergänzt die Red Edition um:
- breitere Ergal-Fußrasten
- blaue Silikon-Kühlerschläuche
- diverse rot eloxierte Alu-Teile
- Bimetall-Kettenrad
- verstärkte AXP-Kettenführung
- Alu-Lenker mit Polster und Racing-Griffen
Übrigens: Das Basismodell Honda CRF 300 L kostet in Deutschland aktuell 6.220 Euro bzw. 6.849 Euro inklusive Liefernebenkosten.