Honda CRF 300 L Red Edition/Evo: Mehr Leistung, mehr Fahrwerk, mehr Offroad

Honda Italien präsentierte zu den Motodays 2026 in Rom die neue Sonderversion der Dual-Sport CRF 300 L: die Honda CRF 300 L Red Edition. Das Modell entstand in Zusammenarbeit mit dem Offroad-Spezialisten RedMoto. Hinter Honda RedMoto Racing steht der italienische Offroad-Rennsport-Ableger rund um RedMoto, der eng mit Honda zusammenarbeitet und auf Enduro und Motocross sowie entsprechende Racing- und Offroad-Umbauten (inklusive Zubehör, Setup und Rennbetreuung) spezialisiert ist.

Zusätzlich zur CRF 300 L Red Edition kündigte Honda Italien die CRF 300 L Red Edition Evo an, eine noch geländetauglichere Variante, die jedoch nicht auf der Messe in Rom zu sehen war. Beide Ausführungen wird es voraussichtlich ausschließlich für den italienischen Markt geben.

Ein zentrales Merkmal der Honda CRF 300 L Red Edition ist die erweiterte Reifenauswahl. Vorn passen 90/90-21 und hinten bis 140/80-18, was die Auswahl an Dual- und Offroad-Reifen, einschließlich Enduro- und Rally-Reifen, vergrößert.

Vibram Vibram ist ein italienischer Markenhersteller. Warenzeichen ist die abriebfeste Schuhsohle aus Gummi, welche ursprünglich vor allem an Bergschuhen eingesetzt wurde. Heute findet Vibram weite Verbreitung an Sport-, Wander- und Winterschuhen vieler Hersteller. Und nun auch an der Honda CRF 300 L.

Motor der Honda CRF 300 L Red Edition

Der Antrieb bleibt der 286-ccm-Einzylinder der CRF 300 L-Baureihe. Honda nennt keine konkreten Eckdaten für die CRF 300 L Red Edition, verspricht jedoch spürbare Verbesserungen bei Leistung und Drehmoment im Vergleich zum Basismodell. Das Basismodell bringt es auf 27,3 PS bei 8.500/min und 26,6 Nm maximales Drehmoment bei 6.500/min.