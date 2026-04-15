Getreu dem Motto "Ready to race" hat das doppelte "R" Tradition, bereits vom Vorgänger-"Beast" gab es wiederholt entsprechende Ausführungen unter der Modellbezeichnung KTM 1290 Super Duke RR. Und 2026 folgt die neueste Top-Version: die KTM 1390 Super Duke RR, nach wie vor "made in Austria".KTM 1390 Super Duke RR – das neue "Hyper Naked Bike"Wie es sich für eine RR-Version gehört, ist die neue KTM 1390 Super Duke RR mit besonders hochwertigen Komponenten aufgerüstet – und obendrein deutlich leichter als die Standard-Ausführung mit einem R. Hier alle RR-Details:insgesamt 11 Kilogramm leichter (189 kg ohne Sprit)Verkleidungsteile aus CarbonEndschalldämpfer aus Titan von Akrapovicgeschmiedete Aluminium-Räder (1,5 kg leichter)Reifen: Michelin Power Cup 2, hinten im Format 200/55-17Fahrwerk: WP Pro, voll einstellbar (statt WP Apex)Bremsen: Brembo Hypure (statt Brembo Stylema)Touchscreen-Display (8,8 Zoll) mit ConnectivityBeast Mode: maximale Performance mit minimalen Assistenz-EingriffenTechnische Daten, Fahrwerk und MotorVon der aktuellen Standard-Ausführung des "Beasts" übernimmt die neue KTM 1390 Super Duke RR den Gitterrohr-Rahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl mitsamt angeschraubtem Heck und Einarmschwinge aus Aluminium. Und, last but not least for the beast: die Hyper-Naked-adäquate Übermotorisierung in Form des V2-Motors Typ LC8, inzwischen mit 1.350 Kubik und variablem Camshift-Ventiltrieb. Hammerharte Spitzenwerte: 190 PS und 145 Nm. Quickshifter und einstellbare Schlupfregelung sind selbstverständlich auch bei der RR an Bord.\n\t\t\t,\n\t\tKTM 1390 Super Duke RR – Preis der Limited Edition 2026Ab April, spätestens ab Mai 2026 soll die neue KTM 1390 Super Duke RR im Handel verfügbar sein – allerdings limitiert auf 350 Exemplare weltweit. Preis in Deutschland: 29.999 Euro (zuzüglich 495 Euro Liefernebenkosten).\n\t\t\t,\n\t\t