Auf der EICMA trat Kove als Marke zum ersten Mal mit großem Fuß in Europa auf. Neben Enduro mit Twin stand dort die 450 Rally. Mit dem Viertakter trat Kove 2023 bei der Dakar an – und kam an. In Italien und der Schweiz ist die Kove 450 Rally zu haben für knapp 9.000 Euro und mit straßenzulassungsfähigen 52 PS. Das hat sonst keine.