Die grundlegende Technik für die V-Strom Rally Edition hat Suzuki Frankreich an der Basis von dem gängigen 2023er-Basismodell der V-Strom 800DE (Dual Explorer) festgehalten. Die Rally setzt wie ihr 800er-Original auf den Hubraum von exakt 776 ccm. Dabei kommt sie bei Spitzenleistung auf 84 PS (62 kW) bei 8.500/min und ein maximales Drehmoment von 78 Nm bei 6.800/min. Suzuki hat die V-Strom 800 DE mit eigenen Offroad-Modi sowohl für ABS als auch die Schlupfregelung, den G-Mode (Gravel), versehen. Die Drahtspeichenräder mit der Bereifung 90/90-21 vorn und 150/70R17 hinten sowie die Federelemente mit 220 Millimeter Federweg sind bekannt. Um das Abenteuerfeeling abzurunden, erhält die Rally Edition eine geländetaugliche Bereifung in Form des Bridgestone AX41. Ein Reifen, der im Vergleich zur Serienbereifung Dunlop Trailmax mehr auf eine Tour mit Schotter und Schlamm ausgelegt ist.

Die Optik macht’s

Die optischen Veränderungen bei der Rally-Edition der 800 DE fallen sofort ins Auge. So hat Suzuki sowohl auf dem Tankdeckel als auch auf den Handprotektoren Details ergänzt. Die Grundfarbe bleibt zwar erhalten, die Streifen variieren in den Farben Weiß, Hellblau und Blau. Die Rallye-Variante der Suzuki V-Strom weist gegenüber der Basisversion weitere Optimierungen in Richtung Offroad-Abenteuer auf. An der Front des Motorrads befinden sich Schutzbügel, an denen eine zusätzliche Beleuchtung montiert werden kann. Ein Ölwannenschutz schützt die V-Strom Rally vor Steinen und Geröll.