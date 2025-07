Die kleinste Paul Smart Replica der Welt: Honda Monkey 125 als Smart Monkey

Mr. Note hat sich auf besonders originelle Umbauten der Honda Monkey 125 spezialisiert und ist damit über Thailand hinaus bekannt – auch unter dem Markennamen Note Kevlar. Den bisher stärksten Eindruck hat seit 2022 die Ganesha-Monkey im vollverkleideten Classic-Racer-Look der Moto Guzzi V8 hinterlassen, an der Mr. Note beteiligt gewesen ist.

2025 präsentiert Note Kevlar erneut ein sehr außergewöhnliches, geradezu abwegig erscheinendes Custombike auf Basis der Honda Monkey 125: die Smart Monkey. Smart wie Paul Smart. Der in den 1970er-Jahren erfolgreiche britische Rennfahrer ist in diversen Replica-Modellen auf Ducati-Basis verewigt (2021 starb er).

Ducati Paul Smart Replica als großes Vorbild

Historisches – und großes – Vorbild für die kleine Smart Monkey von Note Kevlar war beispielsweise eine Ducati 750 SS Paul Smart Replica. Oder, sowohl zeitlich als auch in puncto Design näher dran: die Ducati Sport Classic 1000 Paul Smart Edition als Retro-Modell aus dem Jahr 2006. Beiden Vorlagen gemein ist die Farbkombination aus Verkleidungsteilen in Silber mit Rahmen und Hinterradschwinge in Türkis.