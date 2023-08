Bereits als Original ist die Kawasaki Z 900 RS eine klassische Schönheit mit moderner Technik – und weiterhin als Neufahrzeug verfügbar. Noch schöner ist sie als Unikat von AC Sanctuary. Die japanischen Spezialisten kennen sich mit Motorrädern dieser Art bestens aus – und das sieht man an allen Details. Beispielsweise an der mit Unterzug verstärkten Aluminium-Hinterradschwinge, an den Unterzügen für den Rahmen, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, oder an der 4-in-1-Abgasanlage aus noch leichterem Titan.

Ausgehend von der RCM-534, einem Unikat nach Tradition des Hauses, werden weitere Custombikes auf Basis der Z 900 RS folgen. Zudem bietet AC Sanctuary einige der verwendeten Komponenten als Einzelteile an. Bestellung direkt in Japan und deutscher TÜV machen das für Z 900 RS-Besitzer hierzulande jedoch aufwendig und schwierig.