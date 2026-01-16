Neue Retro-Honda kommt später: Motor-Probleme betreffen auch die CB 1000 F

Sie ist eine der wichtigsten Neuheiten für 2026, die Honda CB 1000 F. Als stimmig arrangiertes Retro-Modell kommt sie gut an, nicht nur die langjährigen Fans der Marke Honda hat sie mit ihrem 1980er-Jahre-Look ins Herz getroffen. Attraktiv ist auch der Preis: 12.329 Euro (inklusive Liefernebenkosten). Für Januar 2026 hatte Honda die ersten Auslieferungen in Deutschland angekündigt.

Honda CB 1000 F kommt nicht im Januar 2026 Doch seit Mitte Januar ist klar: Die Honda CB 1000 F kommt später. Und wann genau? Auf Nachfrage von MOTORRAD antwortete Honda Deutschland: "Derzeit ist geplant, die Produktion im zweiten Quartal 2026 aufzunehmen."

Die neue Retro-Honda kommt wohl erst im Sommer Da das zweite Quartal bekanntlich von April bis Ende Juni reicht und die in Japan gefertigten Fahrzeuge des Typs Honda CB 1000 F dann noch einen weiten Exportweg per Container-Schiff nach Europa vor sich haben, könnte das bedeuten: Die von vielen sehnsüchtig erwartete und bereits vorbestellte neue Retro-Honda kommt wahrscheinlich nicht rechtzeitig zum Saisonbeginn 2026, sondern erst im Sommer.

Motor-Probleme und Rückruf Hintergrund für die Verzögerungen bei Produktion und Auslieferung der neuen Honda CB 1000 F sind offenbar Motor-Probleme. Zwar hat das Retro-Modell eine spezifische, durchzugoptimierte Abstimmung mit 124 PS statt über 150 PS Spitzenleistung, dennoch ist der Reihenvierzylinder weitgehend identisch mit dem der 2025 eingeführten Honda CB 1000 (SP) Hornet.

Ungewöhnlich hoher Ölverbrauch Und bei der Honda CB 1000 (SP) Hornet läuft aktuell ein Rückruf, nachdem sie mit ungewöhnlich hohem Ölverbrauch aufgefallen war. Bleibt der Schmierstoffschwund unbemerkt, drohen Motorschäden und infolgedessen Stürze. In den USA läuft der Rückruf seit Mitte Dezember 2025, für Europa und Deutschland laufen entsprechende Vorbereitungen.

Honda CB 1000 F, GT und Hornet betroffen Zu den von Honda geplanten Reparaturmaßnahmen am CB 1000-Antrieb sind bislang keine Details bekannt. Möglicherweise wird Honda sogar komplette Motoren tauschen. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass Honda weitere Auslieferungen der CB 1000 (SP) Hornet sowie die Produktion der motorisch verwandten neuen Modelle CB 1000 F und CB 1000 GT bis auf Weiteres zurückhält.