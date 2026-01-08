Ölverbrauch und Motorschäden bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet

Ausgerechnet Honda. Bei den Stichworten Ölverbrauch und Motorschäden hätte wohl kaum jemand auf den größten Motorradhersteller aus Japan getippt, der seit Jahrzehnten für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist.

Rückruf der Honda CB 1000 (SP) Hornet Doch genau aus diesen genannten Gründen – Ölverbrauch und Motorschäden – läuft seit Mitte Dezember 2025 ein Rückruf in den USA. Bei der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) steht die Honda CB 1000 (SP) Hornet aktuell unter Beobachtung.

Problem: ungewöhnlich hoher Ölverbrauch Was bisher bekannt ist: Durch Fertigungsmängel oder zu große Fertigungstoleranzen an Kolben und Kolbenringen kann es beim über 150 PS starken Reihenvierzylinder-Motor der Honda CB 1000 (SP) Hornet zu ungewöhnlich hohem Ölverbrauch kommen. Ungewöhnlich hoch bedeutet in diesem Kontext: signifikant, also wohl mehrere hundert Milliliter pro 1.000 Kilometer.

Pleuellager-Schäden und Motor-Schäden Bleibt das unbemerkt, ohne Überprüfen des Motorölstands in entsprechend kurzen Abständen und gegebenenfalls Öl-Nachfüllen, kann es logischerweise zu mangelnder Schmierung im Motor der Honda CB 1000 (SP) Hornet kommen. Vor allem die Pleuellager verschleißen dann im Zeitraffer.

Sturzgefahr und Brandgefahr Das wiederum kann bei der Honda CB 1000 (SP) Hornet zu Motorschäden mit blockierendem Hinterrad und infolgedessen zu Stürzen führen. Als weiteres Sicherheitsrisiko nennt die NHTSA die Brandgefahr durch auslaufendes Öl oder Benzin bei Kontakt mit heißen Bauteilen, insbesondere im Bereich der Abgasanlage.

Rückruf der Honda CB 1000 (SP) Hornet in den USA In den USA sind bisher 452 Honda CB 1000 (SP) Hornet sowie deren Besitzer von diesem Rückruf betroffen. Als Produktionszeitraum jener Fahrzeuge hat Honda (USA) der Behörde folgende Daten genannt: von 30. September 2024 bis 22. August 2025.

Betroffene Hornet-Besitzer werden ab Februar 2026 informiert Händler in den USA hat Honda bereits Mitte Dezember 2025 über den anstehenden Rückruf informiert, die schriftliche Benachrichtigung betroffener Fahrzeugbesitzer ist ab 16. Februar 2026 vorgesehen.

Motor-Reparatur oder Motoren-Tausch in der Werkstatt? Bis dahin bereitet Honda die erforderlichen Reparaturmaßnahmen für die betroffenen CB 1000 (SP) Hornet vor. Ob deren Motoren in den Vertragswerkstätten aufwendig geöffnet, überprüft und mit neuen Kolben sowie Kolbenringen bestückt werden – oder ob komplett neue Motoren eingesetzt werden, ist bislang unklar.

Rückruf der Honda CB 1000 (SP) Hornet in Deutschland? Ebenso unklar ist bisher, wie viele Honda CB 1000 (SP) Hornet insgesamt, in Europa und in Deutschland von diesem Rückruf betroffen sind. Die MOTORRAD-Anfrage bei Honda Deutschland läuft. Zudem ist noch zu klären, ob weitere Modelle mit verwandtem Antrieb betroffen sind, etwa die 2026er-Neuheiten Honda CB 1000 F und Honda CB 1000 GT.