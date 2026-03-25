Neue Retro-Modelle von Morbidelli: NR 502 X und NR 1202 X Timeless im Scrambler-Look?

Zu MBP Moto, angesiedelt in Bologna, und damit zur chinesischen Keeway Group gehört die seit 2024 wiederbelebte italienische Motorradmarke Morbidelli. Erstaunlich weit aufgespannt ist das Modellsortiment, von 125ern bis zu Cruiser und Reiseenduro mit 1000er-V2-Motor.

Hinter Morbidelli stehen MBP Moto, Keeway und GK Gaokin Den jeweiligen Antrieb übernimmt Morbidelli vom chinesischen Partner-Unternehmen GK Gaokin. Mehr oder weniger bewährt ist dieses Arrangement bereits bei der Marke Brixton von Importeur KSR. Und anscheinend zielt Morbidelli mit den neuen Retro-Modellen unter anderem auf die bereits bekannten Modelle von Brixton.

Vorbilder von Triumph und Brixton Im März 2026 erschienen in China Design-Skizzen, die neue Retro-Modelle zeigen – mit eindeutigen Morbidelli-Schriftzügen. Wie bereits Brixton orientiert Morbidelli sich offenbar an der "Modern Classic"-Linie von Triumph. Doch während die Brixton Crossfire 500 X mit X-förmigem Benzintank wenig klassisch daherkommt, wird die neue 500er von Morbidelli betont retro – formal näher an Triumph als an Brixton.

Neue Morbidelli NR 502 X mit 48 PS für die A2-Klasse? Als Antrieb der mutmaßlichen neuen Morbidelli NR 502 X – nach der aktuellen Typkürzel-Logik dieser Marke – kommt anscheinend der gleiche wassergekühlte Reihenzweizylinder-Motor von GK Gaokin wie für die Brixton Crossfire 500 X zum Einsatz. Bisher bekannte Eckdaten: 486 Kubik und 48 PS (35 kW) bei 8.500/min – ideal für die europäische Stufenführerscheinklasse A2.

Scrambler-Variante ebenfalls im Retro-Look Als Modellvariante der mutmaßlichen neuen Morbidelli NR 502 X scheint eine Ausführung im Scrambler-Look geplant zu sein, mit grob profilierten Reifen, abgehobener Vorderradabdeckung, Handprotektoren und Scheinwerfer-Schutzgitter. Ein ähnliches Modell hatte Brixton ebenfalls schon im Sortiment: die Crossfire 500 XC.

Neue Morbidelli NR 1202 X Timeless? Darüber hinaus zeigen die in China erschienenen Design-Skizzen ein größeres neues Retro-Modell von Morbidelli – mit dem Schriftzug "Timeless" ("zeitlos") am klassisch rundlichen Benzintank. Weitere erkennbare Details sind Faltenbälge an der Telegabel und Kreuzspeichenräder (schlauchlos) mit grob profilierter Bereifung.

Reihenzweizylinder-Motor mit 1.222 Kubik und über 80 PS? Bei diesem größeren Retro-Modell, ebenfalls mit Scrambler-Ansätzen, könnte es sich der Typkürzel-Logik nach um die neue Morbidelli NR 1202 X handeln. Und auch die hat eine bereits bekannte Schwester: die Brixton Cromwell 1200 X, ebenfalls mit wassergekühltem Reihenzweizylinder-Motor von GK Gaokin. Aktuelle Eckdaten bei Brixton: 1.222 Kubik und 83 PS (61 kW) bei 6.550/min.

Wann kommen Morbidelli NR 502 X und NR 1202 X Timeless? Dass die mutmaßlichen neuen Morbidelli NR 502 X und NR 1202 X Timeless, wenn sie so kommen, auch in Europa erhältlich sein werden, daran gibt es keine Zweifel. Zumal Morbidelli und MBP Moto stets bemüht sind, ihre formal italienische Identität in den Vordergrund zu stellen. Modellsortiment und Händlernetz in Europa befinden sich derzeit im Ausbau, ausgehend von Italien.

Welche Preise sind für die neuen Retro-Modelle zu erwarten? Geplante Markteinführungstermine für die neuen Retro-Modelle von Morbidelli sind bislang nicht durchgesickert. Hinsichtlich der zu erwartenden Preise gibt es immerhin Anhaltspunkte – bei Brixton: Ab 6.499 Euro gibt’s die Crossfire 500 X, ab 11.999 Euro die Cromwell 1200 X.