Motor und Abgasanlage in Schwarz

In diesem Artikel:

Bisher waren die klassische Royal Enfield Interceptor 650 und die etwas sportlicher arrangierte Royal Enfield Continental GT 650 ab Werk zwar in vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich, aber alle mit poliertem, also silberfarbenem Aluminium-Motorgehäuse sowie mit ebenso silberfarbener Edelstahl-Abgasanlage. Und mit klassischen Drahtspeichenrädern samt Schläuchen. Neuigkeiten für den Jahrgang 2023 betreffen unter anderem genau diese Bereiche.

Schlauchlose Aluminiumguss-Räder

Viele Besitzer oder Kaufinteressenten, aber auch Werkstatt-Profis, hofften schon von Anfang an, also seit 2018, auf neue, zumindest optionale Räder für schlauchlosen Betrieb der Royal Enfield Interceptor 650 und Continental GT 650. Denn das erleichtert die Räder und die Reifenwechsel gleichermaßen, spart Aufwand, Kosten und Gewicht. Im Februar 2023 war es endlich so weit: Royal Enfield präsentierte die neuen Aluminiumguss-Räder im schlanken 7-Speichen-Design. Ohne Schläuche. Unverändert bleiben die klassisch schmalen Reifengrößen, vorn 100/90-18 und hinten 130/70-18. Ebenso die Bremsen mit jeweils einer Scheibe pro Rad und ABS. Auch sonst nannte Royal Enfield keine Änderungen beim Fahrwerk, bestehend aus Stahlrohrrahmen, Stahlprofilschwinge mit 2 Federbeinen und Telegabel vorn.