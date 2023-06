In diesem Artikel:

Hilfe naht. Jenen die bisher vergeblich auf die Yamaha XSR 900 GP und deren vermeintliche Halbschale warten. Nachdem im Frühling bei Y'S Gear in Japan gleich 2 Umbaukits für die aktuelle XSR 900 auftauchten, ist seit dem Juni 2023 klar: Die Teile sind im offziellen Zubehör gelistet und für jeden XSR-900-Treiber in greifbarer Nähe. Für 1.000 Euro wird die XSR 900 zum halbverschalten Retro-Renner. Passend ab dem Modelljahr 2022 und an die Abarth von 2017 erinnernd.