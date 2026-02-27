111 Die Wundertüte #7

In unserer "Wundertüte" stellen wir uns gegenseitig seltene oder exotische Motorräder vor, die uns faszinieren, für die wir gerne eine Lanze brechen würden und die wir vielleicht auch gerne in der Garage hätten. Wir sprechen aber auch über Motorräder, die eigentlich viel zu schade sind, um sie so einzusetzen, wie sie gedacht waren. Denn die Seltenheit, egal ob durch eine von vornherein geplante Kleinserie oder durch ein geflopptes Konzept, bringt auch viele Nachteile mit sich: Teils absurd hohe Gebrauchtpreise, schwierige Ersatzteilverfügbarkeit, manchmal auch wenig Händlersupport und fehlende Wartungsunterlagen. In der Fortsetzung des Formats stellen MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige und PS-Chef Johannes Müller wieder (nicht vorher abgesprochene) Modelle vor und sind in der heutigen Folge bei XXL-Bikes zweier großer Hersteller gelandet. Wer sich nicht überraschen lassen will: In dieser Folge geht's um die mittlerweile durchaus seltene BMW R 1150 GS Adventure sowie "FLHTK" – Harley-Davidson Ultra Limited. Apropos: Die umfangreiche Geschichte der 1150 Adventure könnt ihr nochmal im BMW Spezial 1/2026 nachlesen, das am 9. April 2026 erscheint. Trotz des sehr positiven Feedbacks sind wir auch nach den weiteren Folgen auf eure Rückmeldung gespannt und freuen uns immer über Modellvorschläge: podcast@motorradonline.de