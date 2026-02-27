111 Die Wundertüte #7

In unserer "Wundertüte" stellen wir uns gegenseitig seltene oder exotische Motorräder vor, die uns faszinieren, für die wir gerne eine Lanze brechen würden und die wir vielleicht auch gerne in der Garage hätten. Wir sprechen aber auch über Motorräder, die eigentlich viel zu schade sind, um sie so einzusetzen, wie sie gedacht waren. Denn die Seltenheit, egal ob durch eine von vornherein geplante Kleinserie oder durch ein geflopptes Konzept, bringt auch viele Nachteile mit sich: Teils absurd hohe Gebrauchtpreise, schwierige Ersatzteilverfügbarkeit, manchmal auch wenig Händlersupport und fehlende Wartungsunterlagen. In der Fortsetzung des Formats stellen MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige und PS-Chef Johannes Müller wieder (nicht vorher abgesprochene) Modelle vor und sind in der heutigen Folge bei XXL-Bikes zweier großer Hersteller gelandet. Wer sich nicht überraschen lassen will: In dieser Folge geht's um die mittlerweile durchaus seltene BMW R 1150 GS Adventure sowie "FLHTK" – Harley-Davidson Ultra Limited. Apropos: Die umfangreiche Geschichte der 1150 Adventure könnt ihr nochmal im BMW Spezial 1/2026 nachlesen, das am 9. April 2026 erscheint. Trotz des sehr positiven Feedbacks sind wir auch nach den weiteren Folgen auf eure Rückmeldung gespannt und freuen uns immer über Modellvorschläge: podcast@motorradonline.de
[Werbung] Du suchst einen Motorradanzug für jedes Wetter, jeden Untergrund, mit optimaler Passform? Eine Textilkombi in höchster Qualität und Funktionalität und in Europa hergestellt? Dann ist die innovative Motorradbekleidung von STADLER genau das richtige für Dich. Entdecke Motorradkombis in Premium-Qualität unter www.stadler-motorradbekleidung.de
Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:
Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.