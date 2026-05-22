125er-Tester gesucht: großer 125er-Test von und mit MOTORRAD

Die 125er-Champs, das ist der größte 125er-Test von MOTORRAD. Bei dem hocken nicht nur altgediente Redakteure auf den Bikes, sondern vor allem jugendliche TesterInnen zwischen 16 und 18 Jahren, die bereits den 125er-Führerschein besitzen. Und die suchen wir wieder für die 2026-Ausgabe der 125er-Champs.

10 Bikes und 7 Startplätze für Tester zwischen 16 und 18 Jahre Zehn unterschiedliche 125er warten auf euch – darunter die Siegerin von 2025, die Yamaha R 125 – und die wollen am 11. und 12. Juli 2026 ausführlich Probe gefahren werden.

Voraussetzungen Dafür suchen wir euch, denn ihr fahrt mit uns nicht nur viele Kilometer mit diesen 125ern über die Schwäbische Alb, sondern ihr bestimmt und wählt, welches Bike der 125er-Champ 2026 wird. Klingt gut? Dann sofort bewerben. Was ihr mitbringen solltet? Hier mal in aller Kürze die wichtigsten Stichpunkte:

Du besitzt eine gültige 125er-Fahrerlaubnis.

Du bist zwischen 16 und 18 Jahre alt (18 Jahre passt auch noch).

Du hast am 11. und 12. Juli 2026 Zeit für die Test- und Fotofahrten, die am 11. Juli morgens in Stuttgart starten und am 12. Juli abends dort enden.

Wir übernachten in einem Hotel auf der Schwäbischen Alb. Die Kosten dafür übernehmen wir!

Du besitzt eigene Motorradbekleidung samt Helm, Handschuhen, Stiefeln etc.

Du bist damit einverstanden, dass wir von dir Foto-, Film- und Tonaufnahmen für unsere Printausgabe sowie für zahlreiche Online-Kanäle machen und diese veröffentlichen.

Und falls du noch keine 18 Jahre alt bist, haben deine Eltern/Erziehungsberechtigte nichts gegen die Abtretung der Bild- und Tonrechte. Wenn du minderjährig bist und mitmachen möchtest, frag sie bitte vorher und hole dir ihr Einverständnis ein. Im Video: Eindrücke vom 125er-Test 2022

Bitte bis zum 26. Juni 2026 melden! Immer noch Bock, bei diesem Test dabei zu sein und an die Punkte oben einen Haken gesetzt? Super, dann schick doch bitte an folgende E-Mail-Adresse: moetoe@motorradonline.de bis zum 26. Juni 2026 eine kurze Nachricht mit deinem vollständigen Namen, deinem Alter, deiner Adresse sowie einer Telefonnummer, unter der wir dich erreichen können. Ergänzt um Angaben zu deiner aktuellen 125er (falls du eine fährst/besitzt), deiner 125er-Kilometerleistung sowie einer kurzen Erläuterung, warum du den 125er-Schein gemacht hast. Deine Antworten zu den letzten Punkten haben keinen Einfluss auf die Teilnahme.

Wir vergeben 7 Startplätze für diesen Test – und falls sich mehr TeilnehmerInnen darum bewerben, ziehen wir ein Los. Daher ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Ansonsten: Falls noch Fragen auftauchen, schickt uns einfach eine E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf euch!