9 der besten Motorräder: Die besten Bikes im Test bei MOTORRAD

Keine Sorge. Von den 9 besten Bikes des Jahres sind nicht 10 von BMW. Und nicht nur Enduros über 250 Kilo oder Bikes ab 20.000 Euro.

Nein, die Mischung ist so interessant wie attraktiv und bisweilen überraschend, denn es sind sogar ein paar Modelle in der Liste, die mit gutem Preis-Leistung-Verhältnis punkten können.

Die 9 besten Bikes des Jahres Platz 9: Triumph Tiger 900 GT Pro 718 Punkte, Top-Werte in Verbrauch und Reichweite, Glanzleistungen in der Kategorie Alltag. Kurz: Triumph Tiger 900 GT Pro. Mit dem kleinsten Motor im Ranking und mit der niedrigsten Leistung – und trotzdem eines der besten Bikes des Jahres.

Sie punktet vor allem bei der Ausstattung, Zuladung, Reichweite und der Ergonomie, also alles Punkte, die beim Fahren Komfort fördern. Und mit einer 2,5 bei Preis-Leistung noch ein Bike mit hohem Gegenwert.

Platz 8: KTM 890 SMT Wer hätte gedacht, eine KTM könnte in einem Ranking die beste Note für Preis-Leistung erhalten? Kaum jemand, doch die KTM 890 SMT steht mit einer 1,9 in diesem Ranking ganz oben. Und auf Platz 8 der besten Bikes des Jahres 2025.

719 Punkte sammelt das Crossover-Modell mit den stärksten Supermoto-Genen durchgehend über alle Kategorien, was den Ansatz als Allrounder dick orange unterstreicht – und das trotz "nur" 105 PS.

Platz 7: KTM 990 RC R Huch, ein Supersportler im Ranking der besten Bikes des Jahres. Die KTM 990 RC R fuhr in ihrem ersten Jahr direkt auf Platz 7 des Jahresrankings aus insgesamt 75 Bikes. Ihre 721 Punkte fährt sie hauptsächlich mit ihrem starken Twin (130 PS) sowie mit Bestwerten beim Fahrwerk ein.

Mit ihrer Preis-Leistung-Note 2,4 zählt sie noch zu den smarten Deals, wenn jeder Euro so viele Punkte wie möglich bringen soll.

Platz 6: BMW S 1000 R Mit 722 Punkten steht die BMW S 1000 R auf Platz 6 der besten Bikes des Jahres 2025 bei MOTORRAD. Punktegarant für die S 1000 R ist ihr extrem starker Vierzylinder-Motor, einer der 3 besten Motoren des Jahres.

Ebenso zum Feinsten gehört ihr Fahrwerk, während sie konzeptbedingt beim Alltag Federn lässt und mit einer 3,3 in Preis-Leistung ihren "Premium"-Anspruch unterstreicht.

Platz 6: Suzuki GSX-S 1000 GT Ebenfalls mit 722 Punkten auf Platz 6 steht die Suzuki GSX-S 1000 GT auf Platz 6 der besten Bikes des Jahres. Ihr Vierzylinder-Motor gehört ebenfalls mit zu den besten des Jahres, sie hat ein gutes Fahrwerk und bietet viel Alltags-Komfort.

Ebenso steht ihre 2,2 in der Preis-Leistung-Wertung für ein sehr rundes Gesamtpaket, das allerdings in Zukunft elektronisch auf aktuellen Stand gebracht werden sollte. Dann steckt für die GT noch mehr drin.

Platz 4: Ducati Multistrada V2 2025 neu auf dem Markt und gleich bei den "Großen" im Spiel: Ducati Multistrada V2. Sie sammelte im Test bei MOTORRAD starke 734 Punkte, obwohl sie mit zu den "schwächeren" Bikes im Ranking gehört.

Doch genau das ist ihr Vorteil. Die neue Plattform mit dem 890er-Twin rückt weg vom traditionellen Ducati-Ansatz mit zu viel Sport in der Enduro und sammelte in allen Kategorien teils die meisten Punkte des Jahres ein. Die hohen Preise bei Ducati sind allerdings geblieben.

Platz 3: Kawasaki Ninja 1100 SX SE Wer einen der besten Motoren des Jahres 2025 in einem der besten Bikes der Saison haben will und dabei noch eine gute Note in Preis-Leistung will, der kommt an der Kawasaki Ninja 1100 SX SE kaum vorbei.

741 Punkte sind ein Top-Wert für den Sporttourer-"Underdog", der neben dem starken Vierzylinder-Motor das beste Fahrwerk des Jahres bietet.

Platz 2: BMW R 1300 R Nicht nur Platz 2 der besten Bikes des Jahres, sondern auch das beste Naked Bike 2025: BMW R 1300 R mit 742 Punkten. Doch die meisten Punkte beim Motor (Boxer, 145 PS) und dazu viele Punkte beim Fahrwerk helfen der BMW.

Sie bietet für ein Naked Bike überraschend viel Alltagstauglichkeit, was sie deutlich abhebt und ihr so Platz 2 sichert. Nur befriedigend hingegen bekommt die R 1300 R in Preis-Leistung.

Platz 1: Ducati Multistrada V4 S Mit deutlichem Abstand holte die Ducati Multistrada V4 S sich Platz 1 der besten Bikes des Jahres 2025. Starke 768 Punkte sammelte die V4-Enduro und zeigt in allen Disziplinen – bis auf die Kosten – wie ein sehr gutes Motorrad sein muss: Motor, Fahrwerk, Alltag und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Das kostet. Erstens viel Geld und zweitens Notenpunkte in Preis-Leistung, wo die 4,0 der starken V4-Multi den schwächsten Wert darstellt – wie bei den meisten Top-Modellen der Hersteller.

Fazit