Heiße italienische 125er: Vent Baja 125 (Enduro) und Vent Derapage 125 (Supermoto)

Als relativ junge italienische Motorradmarke stellten wir Vent erstmals im November 2022 nach der EICMA vor. Damalige Neuheit war die Vent X-Rude 125, die es seit 2023 gibt. Inzwischen hat Vent einige weitere 125er nachgelegt und aktualisiert: Enduros und Supermotos als Alternativen zu den jeweiligen Modellen von Beta und Fantic, ebenfalls aus Italien.

Vent – eine junge Motorrad-Marke aus Italien Etwas genauer, für Italophile: Vent ist in Introbio zuhause, im Valsassina-Tal zwischen den Hügeln östlich des Comer Sees – nur wenige Kilometer von Mandello del Lario und somit vom Moto Guzzi-Stammwerk entfernt. 2017 ging Vent aus der Firma Moto hervor, die seit den 1980er-Jahren im Motorrad-Geländesport aktiv war, bis zuletzt unter dem bekannteren Kürzel HM.

125er-Enduros und 125er-Supermotos für A1 und B196 Vent Baja 125 4T, Vent Baja RR 125 4T, Vent Derapage 125 4T und Vent Derapage RR 125 4T, so heißen die 4 Modellvarianten, die der kleine Hersteller offenbar an den jeweils entsprechenden Modellen von den etwas größeren und bekannteren italienischen Herstellern Beta und Fantic ausgerichtet hat. Baja wohl in Anspielung auf die gleichnamige Rally in Kalifornien, und Derapage bedeutet Schleudern, Rutschen – oder eben Driften.

Motor: Viertakt-Einzylinder von Minarelli mit VVA und 15 PS Bei allen kommt der gleiche Motor zum Einsatz: der Viertakt-Einzylinder von Minarelli (hat Fantic im Jahr 2020 von Yamaha übernommen), mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, 4 Ventilen samt variabler Ventilsteuerung (VVA) – und Yamaha-DNA. Auch bei Vent reizt dieser bewährte Antrieb das Limit der 125er-Klasse – 15 PS (11 kW) – voll aus. In Kombination mit 6 Gängen bis über 100 km/h, passend für die Führerschein-Klasse A1 ab 16 Jahren oder die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

Fahrwerk: Enduro oder Supermoto, Stahl oder Aluminium Prinzipiell gleich sind die Fahrwerke für Vent Baja 125 und Vent Derapage 125 aufgebaut. Allerdings ist der Rahmen der RR-Modelle aus Aluminium statt aus Stahl gefertigt, damit fallen sie um ein paar Kilogramm leichter aus. Zudem sind die Upside-down-Telegabeln sowie die Federbeine der RR-Modelle einstellbar, und für die Bremsen kommen ebenfalls höherwertige Komponenten zum Einsatz.

Bremsen: CBS statt ABS Ein Verbundbremssystem (CBS) für die jeweils einzelnen Scheibenbremsen pro Rad haben alle 125er von Vent, als Ersatz für ein ABS – und bei Leichtkrafträdern ausreichend für eine EU-Straßenzulassung.

Vent Baja 125 und Vent Derapage 125 – Verfügbarkeit und Preise 2026 Je nach Ausführung – mit oder ohne RR – variieren die Preise der Vent-Modelle. Eine Preisliste liegt für den Jahrgang 2026 bislang nicht vor, doch auch diesbezüglich orientiert Vent sich wohl an den jeweils entsprechenden Modellen von Beta (RR 125) und Fantic (XEF/XMF 125). Das bedeutet: unter beziehungsweise über 5.000 Euro. Vent-Händler gibt es allerdings – bisher – nur in Norditalien.

Technische Daten: Vent Baja 125 4T (Enduro) Motor: Viertakt-Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile (ohc/VVA)

Leistung: maximal 15 PS (11 kW)

Getriebe: 6-Gang-Fußschaltung

Rahmen: Stahl

Hinterradaufhängung: Zweiarmschwinge aus Stahl mit vorspannbarem Federbein

Vorderradaufhängung: Upside-down-Telegabel

Federwege: 260 mm vorn, 240 mm hinten

Räder: Drahtspeichenräder

Bereifung: 90/90-21 vorn, 120/90-18 hinten

Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad mit Verbundbremssystem (CBS)

Sitzhöhe: 94 cm

Tankvolumen: 9,5 Liter

Gesamtgewicht: 110 kg (ohne Sprit) Technische Daten: Vent Baja RR 125 4T (Enduro) Motor: Viertakt-Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile (ohc/VVA)

Leistung: maximal 15 PS (11 kW)

Getriebe: 6-Gang-Fußschaltung

Rahmen: Aluminium

Hinterradaufhängung: Zweiarmschwinge aus Aluminium mit einstellbarem Federbein

Vorderradaufhängung: einstellbare Upside-down-Telegabel

Federwege: 260 mm vorn, 240 mm hinten

Räder: Drahtspeichenräder

Bereifung: 90/90-21 vorn, 120/90-18 hinten

Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad mit Verbundbremssystem (CBS)

Sitzhöhe: 94 cm

Tankvolumen: 9,5 Liter

Gesamtgewicht: 105 kg (ohne Sprit) Technische Daten: Vent Derapage 125 4T (Supermoto) Motor: Viertakt-Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile (ohc/VVA)

Leistung: maximal 15 PS (11 kW)

Getriebe: 6-Gang-Fußschaltung

Rahmen: Stahl

Hinterradaufhängung: Zweiarmschwinge aus Stahl mit vorspannbarem Federbein

Vorderradaufhängung: Upside-down-Telegabel

Federwege: 260 mm vorn, 240 mm hinten

Räder: Aluminiumguss-Räder

Bereifung: 110/70-17 vorn, 140/70-17 hinten

Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad mit Verbundbremssystem (CBS)

Sitzhöhe: 90 cm (optional 84 cm)

Tankvolumen: 9,5 Liter

Gesamtgewicht: 111 kg (ohne Sprit) Technische Daten: Vent Derapage RR 125 4T (Supermoto) Motor: Viertakt-Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile (ohc/VVA)

Leistung: maximal 15 PS (11 kW)

Getriebe: 6-Gang-Fußschaltung

Rahmen: Aluminium

Hinterradaufhängung: Zweiarmschwinge aus Aluminium mit einstellbarem Federbein

Vorderradaufhängung: einstellbare Upside-down-Telegabel

Federwege: 260 mm vorn, 240 mm hinten

Räder: Drahtspeichenräder

Bereifung: 110/70-17 vorn, 140/70-17 hinten

Bremsen: jeweils eine Scheibenbremse pro Rad mit Verbundbremssystem (CBS)

Sitzhöhe: 90 cm

Tankvolumen: 9,5 Liter

Gesamtgewicht: 108,5 kg (ohne Sprit)