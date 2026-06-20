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Neue Nummer 2 bei den 125ern: Beta RR 125 4T und weitere Top-125er im Frühjahr 2026

125er für A1 & B196 Neuzulassungen Mai 2026
Neue Nummer 2 bei den 125ern

Sehr starkes Frühjahr 2026 bei den 125ern: 35 Prozent plus von Januar bis Ende Mai. Wir zeigen die Top-Marken und die Top-Modelle – mit neuer Nummer 2.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.06.2026
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Beta RR 125 4T-R (2026)
Foto: Betamotor

Von Januar bis Ende Mai 2026 wurden insgesamt 10.631 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) neu in Deutschland zugelassen. Das waren 2.758 (35,0 %) mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings: Hintergrund für die schwachen Zahlen im letzten Jahr war die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025 mit dadurch bedingten Vorzieheffekten.

125er-Marktführer ist Yamaha vor Honda

Alle Hersteller profitieren von den steigenden Neuzulassungszahlen bei den 125ern. Allen voran Marktführer Yamaha mit 19,8 Prozent Marktanteil. Auf Rang 2 folgt Honda (15,1 %), auf Rang 3 Aprilia (8,6 %).

Benda, Stark, Kawasaki und Fantic in den Top 10

An die Top-3-Marken bei den 125ern herangerückt ist der italienische Hersteller Beta ...

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