Neue Nummer 2 bei den 125ern: Beta RR 125 4T und weitere Top-125er im Frühjahr 2026

Von Januar bis Ende Mai 2026 wurden insgesamt 10.631 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) neu in Deutschland zugelassen. Das waren 2.758 (35,0 %) mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings: Hintergrund für die schwachen Zahlen im letzten Jahr war die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025 mit dadurch bedingten Vorzieheffekten.
125er-Marktführer ist Yamaha vor Honda
Alle Hersteller profitieren von den steigenden Neuzulassungszahlen bei den 125ern. Allen voran Marktführer Yamaha mit 19,8 Prozent Marktanteil. Auf Rang 2 folgt Honda (15,1 %), auf Rang 3 Aprilia (8,6 %).
Benda, Stark, Kawasaki und Fantic in den Top 10
An die Top-3-Marken bei den 125ern herangerückt ist der italienische Hersteller Beta ...