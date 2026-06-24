Rieju X-Over 125: 14,6 PS stark, niedrige Sitzhöhe, viel Stauraum

Neue X-Over-Baureihe mit 125er für A1 und B196 Rieju baut sein Scooter-Programm mit der neuen X-Over-Familie aus. Neben dem größeren X-Over 357 gehört auch der Rieju X-Over 125 zur Baureihe – als Leichtkraftroller im Crossover- beziehungsweise Adventure-Look, der sich an Stadtpendler und A1-Führerscheinbesitzer richtet sowie an Autofahrer, die ihren Klasse-B-Führerschein um die Schlüsselzahl B196 erweitert haben.

125 cm³, 14,6 PS, Euro 5+ Im Rieju X-Over 125 arbeitet ein flüssigkeitsgekühlter 125er-Einzylinder mit elektronischer Einspritzung (EFI). Rieju gibt eine Maximalleistung von 14,6 PS an, das maximale Drehmoment liegt bei 12 Nm bei 8.250/min. Die Homologation erfolgte nach Euro 5+. Roller-typisch übernimmt ein stufenloses Automatikgetriebe (CVT) die Kraftübertragung, gestartet wird elektrisch.

Fahrwerk, Räder, Bremsen und Ausstattung Beim Chassis setzt Rieju auf einen Stahlrohrrahmen. Typisch für den Crossover-Ansatz sind die Räder: 15 Zoll vorn (120/70-15) und 14 Zoll hinten (140/70-14). Die Bremsanlage arbeitet mit Scheibenbremsen vorn und hinten (256 mm vorn mit Zweikolben-Sattel, 240 mm hinten mit Einkolben-Sattel) und wird von einem Bosch-ABS unterstützt. Zudem ist eine Traktionskontrolle an Bord – und sogar ein Reifendruckkontrollsystem (TPMS).

Niedrige Sitzhöhe, großer Tank, viel Stauraum Mit 780 mm Sitzhöhe bleibt der Rieju X-Over 125 vergleichsweise zugänglich. Rieju nennt außerdem 14,8 Liter Tankinhalt – ein in dieser Klasse üppiger Wert – und unterstreicht den Nutzwert mit Stauraum für zwei Integralhelme unter der Sitzbank.

Preis, Farbe und Verfügbarkeit Eine offizielle unverbindliche Preisempfehlung zum Rieju X-Over 125 ist bislang noch nicht eindeutig ausgewiesen. In einem deutschsprachigen Händlerangebot ist der Crossover-Roller jedoch bereits für 4.499 Euro gelistet.

Technische Daten: Rieju X-Over 125 Motor: flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 125 cm³, Euro 5+, elektronische Einspritzung (EFI)

Leistung: 14,6 PS

Drehmoment: 12 Nm bei 8.250/min

Getriebe: Automatik, stufenloser Variator (CVT)

Rahmen: Stahlrohrrahmen

Reifen vorn: 120/70-15"

Reifen hinten: 140/70-14"

Bremse vorn: 256-mm-Scheibe, Zweikolben-Sattel

Bremse hinten: 240-mm-Scheibe, Einkolben-Sattel

ABS: Bosch

Traktionskontrolle

Länge: 2.160 mm

Breite: 810 mm

Höhe: 1.390 mm

Radstand: 1.490 mm

Sitzhöhe: 780 mm

Tankinhalt: 14,8 l

Gewicht: keine Angabe

Stauraum: Platz für 2 Integralhelme