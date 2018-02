Sie kann wohl ohne große Einschränkungen als die legendärste Maschine von BMW Motorrad bezeichnet werden. In den 80er-Jahren gewann sie vier Titel bei der Dakar. Unter Sammlern genießt sie einen besonderen Ruf und auf Gebrauchtmarktbörsen wird sie für recht üppige Summen angeboten. Und sie ist eine der großen Vorreiterinnen des derzeit in Deutschland beliebtesten Motorrads. Doch auch an anderen Orten auf der Welt ist die R 80 G/S ein gern gesehener Weggefährte. So auch in Südafrika. Genauer gesagt, in einem kleinen Vorort von Kapstadt. Dort befindet sich eine schön umgebaute Maschine des Modelljahres 1982, die sich im Besitz von Mark Johnston befindet.

Hubraum auf 1.000 cm³ erhöht Mark Johnston kaufte das Bike seinem ehemaligen Besitzer quasi blind ab. Der Zustand der BMW R 80 G/S war ihm nicht sonderlich wichtig, da er die meisten Teile ohnehin tauschen wollte. Nach eigener Aussage befand sich das Bike damals aber in einem relativ ordentlichen Zustand. Die erste Pflege-Maßnahme bestand darin, den Motor der G/S von Volker Schroer in Port Elizabeth wieder flott machen zu lassen. Ein Big Bore Kit von Siebenbrock erhöhte den Hubraum der BMW auf 1.000 cm³. Beim Auspuff entschied man sich für eine Lösung von Akrapovic. Dabei wurde der Krümmer individuell von Scorch Design angepasst.

Die BMW R 80 G/S "Africa Shox" ist erst der zweite Umbau von Mark Johnston. Wieder zuhause angekommen, bestand der nächste Schritt darin, das Chassis umzubauen. Johnston entschied sich für eine 48-mm-Upside-down-Gabel von WP Suspension, die ursprünglich in einer KTM 525 EXC zum Einsatz kam. Ähnlich wie beim Motor legte er auch an der Gabel Hand an und überarbeitete diese grundlegend. Die passende Gabelbrücke lieferte Ian Ketterer von BlackSilver Customs. Ebenfalls neu sind die Vorderreifen inklusive überarbeiteter Bremsen. Außerdem wurde die Schwinge um knapp fünf Zentimeter verlängert, sodass hinten ein 140er-Reifen Platz findet. Das Federbein stammt von einem hiesigen Federelement-Experten namens Martin Paetzold.