Versteigert: Die Husqvarna von Formel 1-Fahrer Charles Leclerc

Der Ferrari-Formel-1-Youngster Charles Leclerc frönt wie viele seiner Kollegen der Zweiradleidenschaft. 2019 hatte sich der Monegasse von der französischen Custombike-Schmiede "Bad Winners" ein individuelles Bike auf Basis einer Husqvarna Vitpilen 701 aufbauen lassen. Im August 2025 erzielte das Motorrad bei einer Auktion von Collecting Cars einen Preis von 17.000 Euro.

Leclerc hatte von Beginn an klare Vorstellungen Die Kontaktaufnahme mit dem Customizer lief damals übrigens über Instagram. "Er hat mir geschrieben, dass er meine Bikes mag und gefragt, ob es möglich wäre, ihm eins anzufertigen", erinnert sich Bike-Bauer Walid. Schnell waren die Kontaktdaten ausgetauscht und die Modalitäten geklärt. Dabei hatte Leclerc von Beginn an klare Vorstellungen, wie seine Maschine aussehen soll. "Er sagte mir, dass unser Bike 'The Apex', das wir vor ein paar Jahren basierend auf einer Yamaha FZS 600 Fazer entworfen haben, sein Favorit ist", berichtet Walid. "Er wollte gerne ein Bike im ähnlichen Stil, das auf der Husqvarna Vitpilen 701 aufbaut." Herausgekommen ist dabei die Apex 2.0.

Viele Carbon-Anbauteile Die serienmäßigen Drahtspeichenräder der Vitpilen mussten Carbon-Rädern von Dymag weichen. Kohlefaser war auch die Materialwahl für die neue Vorderradabdeckung und den Bugspoiler. Die neue Tank-Kühlerverkleidung-Kombination wurde zunächst mit 3D-Technik modelliert, dann per 3D-Drucker als Basisform ausgedruckt und mit Kohlefaserlaminat nachgebildet. Der serienmäßige Rundscheinwerfer entsprach nicht Leclercs Geschmack und wurde durch einen KTM 790-Hauptscheinwerfer ersetzt. Im Cockpit mussten die Rundinstrumente Platz für ein TFT-Display machen.

Entfallene Seitenverkleidungen legen den Stahlrohrrahmen frei. Am Heck fügte Bad Winners in einen Carbon-Bürzel ein neues Rücklicht ein. Unter dem Bürzel fand auch die Batterie ihren neuen Platz. Der Fahrer darf auf einem einzig für dieses Motorrad gefertigten Ledersitz Platz nehmen. Neue Lenkstummel mit neuen Armaturen und LED-Lenkerendenblinkern runden den Umbau ab.

Guillaume Petranto

85 PS für den Einzylinder Aber auch an den 693 cm³ großen LC4-Single von KTM legten die Bad Winners Hand an. Abgasseitig wurde der mit einer SC-Project-Edelstahl-Abgasanlage mit Carbon-Schalldämpfer entfesselt. Die Serien-Airbox wurde durch einen "Sport"-Luftfilter ersetzt. Per Power Commander wurde die Einspritzanlage neu abgestimmt. Unter dem Strich soll die Leistung von 75 auf gut 85 PS gestiegen sein, die auf ein Leergewicht von nur noch knapp 130 Kilogramm treffen.