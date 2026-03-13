Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Naked Bike

Feine neue Farben für die Ducati Monster: Sport Livery

Ducati Monster (2026) Sport Livery
Feine neue Farben für die Monster

"Sport Livery" heißt die neue Farbvariante der Ducati Monster. Damit ist Grau samt Schwarz und Rot die dritte Alternative zu Rot oder Weiß.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.03.2026
Als Favorit speichern
Ducati Monster (2026) Sport Livery
Foto: Ducati

In Rot (Ducati Red) oder Weiß (Iceberg White) ist die neueste Generation der Ducati Monster bereits verfügbar. 2026 kommt eine dritte Farbvariante neu hinzu: Sport Livery.

Ducati Monster ab 2026 in Sport Livery

Konkret bedeutet Sport Livery" für die Ducati Monster: Graumetallic mit Schwarz und rote Räder sowie weitere Details in "Racing Red". Leuchtend rote Akzente zieren den Benzintank, an der Ausstattungsvariante Monster+ zudem den kleinen Cockpit-Spoiler und die Sozius-Abdeckung.

Inspiriert von der Monster S4

Von der Ducati Monster S4, der ersten Monster mit wassergekühltem 4V-Motor, sei diese mehrfarbige Lackierung inspiriert. Ducatisti werden sich erinnern, und neu hinzukommenden Monster-Fans dürfte Sport Livery ebenso gefallen.

Motor, Fahrwerk und technische Daten unverändert

Technische Änderungen an der aktuellen Ducati Monster bringt Sport Livery keine mit sich. Es bleibt also beim wassergekühlten V2-Motor der neuesten Generation, ohne Desmodromik, mit 890 Kubik und hier mit 111 PS. Ebenso beim Monocoque-Chassis aus Aluminium und 175 Kilogramm Gesamtgewicht (ohne Sprit). Mit Quickshifter und Assistenzsystemen ist die Monster auf dem neuesten Stand.

Ducati Monster – Farben und Preise 2026

Ap April 2026 soll die Ducati Monster in der neuen Farbvariante Sport Livery bei allen europäischen Ducati-Händlern erhältlich sein. Preis: ab 13.390 Euro, also um bis zu 500 Euro teurer als Ducati Red (ab 12.890 Euro) oder Iceberg White (ab 13.090 Euro). Die Monster+ mit kleinem Cockpit-Spoiler und Sozius-Abdeckung kostet in Sport Livery 13.790 Euro.

Fazit

