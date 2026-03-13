Feine neue Farben für die Ducati Monster: Sport Livery

In Rot (Ducati Red) oder Weiß (Iceberg White) ist die neueste Generation der Ducati Monster bereits verfügbar. 2026 kommt eine dritte Farbvariante neu hinzu: Sport Livery.

Ducati Monster ab 2026 in Sport Livery Konkret bedeutet Sport Livery" für die Ducati Monster: Graumetallic mit Schwarz und rote Räder sowie weitere Details in "Racing Red". Leuchtend rote Akzente zieren den Benzintank, an der Ausstattungsvariante Monster+ zudem den kleinen Cockpit-Spoiler und die Sozius-Abdeckung.

Inspiriert von der Monster S4 Von der Ducati Monster S4, der ersten Monster mit wassergekühltem 4V-Motor, sei diese mehrfarbige Lackierung inspiriert. Ducatisti werden sich erinnern, und neu hinzukommenden Monster-Fans dürfte Sport Livery ebenso gefallen.

Motor, Fahrwerk und technische Daten unverändert Technische Änderungen an der aktuellen Ducati Monster bringt Sport Livery keine mit sich. Es bleibt also beim wassergekühlten V2-Motor der neuesten Generation, ohne Desmodromik, mit 890 Kubik und hier mit 111 PS. Ebenso beim Monocoque-Chassis aus Aluminium und 175 Kilogramm Gesamtgewicht (ohne Sprit). Mit Quickshifter und Assistenzsystemen ist die Monster auf dem neuesten Stand.

Ducati Monster – Farben und Preise 2026 Ap April 2026 soll die Ducati Monster in der neuen Farbvariante Sport Livery bei allen europäischen Ducati-Händlern erhältlich sein. Preis: ab 13.390 Euro, also um bis zu 500 Euro teurer als Ducati Red (ab 12.890 Euro) oder Iceberg White (ab 13.090 Euro). Die Monster+ mit kleinem Cockpit-Spoiler und Sozius-Abdeckung kostet in Sport Livery 13.790 Euro.