Preissenkung für Suzuki GSX-8S: Endlich günstiger zu haben

Im Grunde als "kurz notiert" gilt die News zum neuen Modelljahrgang der Suzuki GSX-8S. Technisch rüstet Suzuki LED-Blinker nach. Optisch sollen frische Farben zum Händler locken. Doch die eigentliche News ist: Suzuki senkt den Preis der GSX-8S.

Suzuki GSX-8S unter 9.000 Euro Die neue 800er-Klasse von Suzuki war hoch erwartet und lieferte in den Tests von MOTORRAD direkt ab. Test-Siege sammelte die Enduro V-Strom 800 DE ebenso wie das Naked Bike GSX-8S. Doch in Stückzahlen konnte Suzuki die Erfolge nicht wirklich wandeln.

Teil der neuen Klasse waren selbstbewusste Preise, die dem bisherigen Image von Suzuki widersprachen. Zwar stehen diese Modelle bei MOTORRAD immer unter den Einser-Schülern in der Preis-Leistung, doch im Kontext der Absatzzahlen gewann die Konkurrenz bisher womöglich unter anderem durch beachtliche Preisunterschiede.

An der bisweilen Kontroversen auslösenden Optik kann Suzuki auf die Schnelle wenig ändern. Am Preis schon. Und so geht der Wechsel auf das Modelljahr 2026 der GSX-8S, insbesondere einher mit der Preissenkung um 410 Euro auf 8.990 Euro laut Liste.

Neue Blinker und neue Farben Zu haben ist die Suzuki GSX-8S im Modelljahr 2026 ab sofort beim Händler. Allen gemein: neue LED-Blinker schärfen im Detail an. Zur Wahl stehen 3 Farben, darunter 2 neue Kombinationen. Bekannt dürfte das Metallica Triton Blue sein, ebenso die Variante in Metallic/Matt Schwarz. Neu allerdings die Version in Candy Daring Red.

Fazit