Suzukis schärfstes Schwert: Die Katana wird 45 und feiert mit einer Limited Edition

45 Jahre Katana feiert Suzuki. Herzlichen Glückwunsch! 1981 kam eines der bis heute ungewöhnlichsten Bikes der Geschichte. Ein Naked Bike mit 111 PS war bis dato ebenso nicht gesehen wie die auffällige Verkleidung und zahlreiche technische Kniffe. Nur wenige Jahre war die Ur-Katana mit unterschiedlichen Hubräumen weltweit zu haben und feierte sogar einige Erfolge in Langstreckenrennen. Ab den 1990er-Jahren nutzte Suzuki hier und da den Namen und klebte ein Katana auf irgendwelche Bikes, die mit dem Ursprung im Grunde nichts mehr zu tun hatten.

Ab 2019: die neue Suzuki Katana Doch Mitte der 2010er-Jahre rührte sich was. Suzuki zeigte eine Studie mit Turbo-Motor und erfreute sich wohl am Wunsch, hier eine neue Katana zu sehen. Die kam zwar so nicht, dafür 2019 auf Basis des Naked Bikes GSX-S 1000 mit 152 PS und 106 Nm. Ihre Verkleidung interpretierte die Urformen klar und deutlich, jedoch mit modernem Touch. Trotz aller Qualitäten: Die neue Katana erreicht den Status des Kultbikes nicht. Bis 2026 – vielleicht.

45 Stück der Limited Edition der Katana Zum 45-jährigen Jubiläum bietet Suzuki Deutschland eine Limited Edition der aktuellen Katana an. 45 Stück wird es geben, und die unterscheiden sich technisch leicht, dafür optisch deutlich vom Original. So bekannt zwar die silberne Grundlackierung, so exklusiv die neuen Grafiken auf der Verkleidung sowie der klassische Suzuki-Schriftzug am Tank. Zudem ziert ein Katana-Logo die Kühlerverkleidung. Im Grunde unscheinbar, allerdings ebenfalls eines der Hauptmerkmale der Limited Edition ist die schwarze Heckverkleidung mit silberner Grafik darauf.

Zusätzlich rüstet Suzuki Werkszubehör wie die beiden Motorschutzpads nach, das Tankpad sowie den Akrapovic-Endschalldämpfer. Käufer erhalten dazu ein Buch mit der Geschichte der Katana und einen Parkteppich für die Garage oder das Wohnzimmer, wo auch immer die Limited Edition parken darf.

Was kostet die Suzuki Katana Limited Edition 2026? Suzuki bietet die Katana Limited Edition 2026 in Deutschland in einer Auflage von streng limitiert 45 Stück an. Und die 45 ist ebenfalls im Preis enthalten: 15.045 Euro kostet die Limited Edition. Tatsächlich ist die Limited Edition so günstiger als eine Katana mit entsprechendem Zubehör, die auf 15.725 Euro plus Montage der Teile käme.