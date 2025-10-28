3 Zylinder mit 115 PS unter 10.000 Euro: Neue Triumph Trident 800 für 2026

Mit der Ende Oktober 2025 vorgestellten Trident 800 kickt Triumph die Street Triple 765 R aus dem Programm und stellt dafür der Trident 660 eine etwas größere Modell-Variante zur Seite. Die neue 800er setzt auf klassisch-elegante Linienführung, moderne Assistenzsysteme – und, last but not least, einen höchst attraktiven Preis.

Triumph Trident 800 neu für 2026 Dass die Triumph Tiger Sport 800 nicht das einzige Modell mit dem neuen 800er-Triple bleiben würde, schien schon bei Einführung des Crossover-Konzepts für 2025 klar. Weshalb 2026 mit der neuen Triumph Trident 800 ein weiteres Modell den 800er-Dreizylinder als Antrieb erhält.

Dreizylinder-Motor mit 115 PS Im Stahlrohr-Chassis der neuen Triumph Trident 800 hängt also der Reihendreizylinder-Motor mit 798 Kubik, der in der Spitze 115 PS (85 kW) bei 10.750/min leistet und diesen forschen Auftritt mit einem maximalen Drehmoment von 84 Nm bei 8.500 Touren abrundet. Diese Performance serviert der Drilling je nach gewähltem Motormapping ("Sport", "Road", "Rain") mit unterschiedlichem Tatendrang.

Schräglagensensible Schlupfregelung und Kurven-ABS Falls den 180er-Hinterreifen der neuen Triumph Trident 800 mal zu viel Leistung überfallen sollte, greift die schräglagensensible Schlupfregelung ein. Ebenfalls auf diese Weise funktioniert das Kurven-ABS der neuen Trident 800.

Schaltassistent, Tempomat und Connectivity Den Fahrspaß auf der neuen Triumph Trident 800 fördert zudem der Shift Assist, ein Quickshifter mitsamt Blipper. Und wenn es länger geradeaus geht, hält der ebenfalls zur Grundausstattung gehörende Tempomat den Speed automatisch. Über das runde, 3,5 Zoll große TFT-LC-Display lässt sich dank Smartphone-Connectivity telefonieren oder Musik hören.

Knapp unter 200 Kilo mit einstellbarem Fahrwerk Wer jeden einzelnen Klick schätzt, reckt für die nach Holmen getrennt in Zug- und Druckstufe einstellbare 41er-Upside-down-Gabel von Showa den Daumen nach oben. Am Federbein der Triumph Trident 800 gibt’s zudem die Option, die Vorspannung sowie die Ausfederbewegung (Zugstufe) an persönliche Vorlieben anzupassen. Und wer gern spät bremst, findet in Form der Doppelscheiben-Bremse vorn passende Grundlagen vor. Weitere wesentliche Eckdaten sind das Gewicht der Trident 800 – angeblich 198 Kilogramm mit gefülltem 14-Liter-Benzintank – sowie die Sitzhöhe, nach Werksangabe moderate 81 Zentimeter.