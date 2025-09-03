Yamaha MT-07 Grand Prix de France: Sondermodell in Blau-Weiß-Rot

Den Großen Preis von Frankreich 2025 hat Yamaha Motor France zum Anlass genommen, um ein Sondermodell der Yamaha MT-07 aufzulegen. Mit einigen Monaten Verspätung, denn der MotoGP-Zirkus fand bereits Mitte Mai im französischen Le Mans statt.

Yamaha MT-07 Grand Prix de France Edition Exclusive Entsprechend eindeutig ist die Bezeichnung dieser französischen Edition Exclusive: Yamaha MT-07 Grand Prix de France. Deren wesentliches Merkmal ist das auffällige, dreifarbige Dekor in den französischen Landesfarben Blau, Weiß und Rot.

Blau, Weiß und Rot – die französische Tricolore Weitere spezifische Details der Yamaha MT-07 Grand Prix de France sind der Frontspoiler vor dem Cockpit mitsamt Halterung sowie der kürzere Kennzeichenhalter am Heck. Mitsamt Anbringung des dreifarbigen Dekor-Sets veranschlagt Yamaha Motor France für die Transformation der MT-07 zur Edition Exclusive 4 Arbeitsstunden.

Frontspoiler und kurzer Kennzeichenhalter Somit ergibt sich bei der Yamaha MT-07 Grand Prix de France Edition Exclusive sogar ein rechnerischer Preisvorteil von einigen Hundert Euro. Mit 8.299 Euro kostet sie genau 300 Euro mehr als eine MT-07 in Grundausstattung (in Frankreich aktuell ab 7.999 Euro), und für den Umbau kalkuliert Yamaha Motor France circa 870 Euro. Unterm Strich beträgt der Vorteil also circa 570 Euro.

Yamaha MT-07 Grand Prix de France – Verfügbarkeit und Preis Optional ist die Yamaha MT-07 Grand Prix de France Edition Exclusive auch mit der Schalt-Automatik Y-AMT erhältlich, dann allerdings für 8.799 Euro. Ob mit oder ohne Y-AMT gilt: nur bei Yamaha-Händlern in Frankreich, seit 1. September 2025 und "solange der Vorrat reicht". Konkrete Informationen zur Limitierung der Stückzahl liegen nicht vor.