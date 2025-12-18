ABS-Probleme bei Ducati: Rückruf für Panigale V2 und Streetfighter V2

In Deutschland sind 696 Ducatis von diesem Rückruf betroffen. Die Modelle Panigale V2 und Streetfighter V2 der aktuellen Baureihe (2024/2025) müssen in die Werkstatt zum Check der Sicherungen für das ABS.

Gefährlich: Das ABS kann beim Bremsen ausfallen Im Detail betroffen sein können die Ducati Panigale V2, hergestellt zwischen dem 4. Februar 2024 und dem 23. Mai 2025 sowie die Ducati Streetfighter V2, hergestellt zwischen dem 31. März 2025 und dem 12. Juni 2025. Bei der Montage des Kabelbaums besteht das Risiko falsch eingesetzter Sicherungen.

Konkret wurden laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) die Sicherungen der ABS-Steuerung mit 10A und der ABS-Pumpe mit 25A vertauscht. Bei längeren Bremsungen, in denen das ABS regelt, kann die zu kleine Sicherung überlasten, durchbrennen und so den Ausfall des Systems nach sich ziehen.

Sprich: Während des Bremsens kann das gerade regelnde Antiblockiersystem (ABS) ausfallen – und das Rad kann blockieren. Aus den USA ist ein Fall bekannt, in dem ein Sturz deswegen geschah, allerdings ohne Verletzungen bei Fahrer oder Passanten. In dessen Folge fand Ducati in den USA bei noch lagernden Motorrädern vertauschte Sicherungen und rief daher den Rückruf aus.

Ducati-Rückruf: 30 Minuten in die Ducati-Werkstatt Laut Ducati Deutschland werden die 696 betroffenen Fahrzeughalter hierzulande per Halterauskunft durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) schriftlich informiert. Oder über die Ducati-App, wenn das Motorrad dort registriert ist. Der Aufenthalt in der Werkstatt zum Check der Sicherungen soll circa 30 Minuten dauern.