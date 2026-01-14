Alle 500 km in die Honda-Werkstatt: Motorschäden drohen auch bei der CBR 600 RR

Über den aktuellen Rückruf der Honda CB 1000 Hornet haben wir bereits berichtet, und zu Beginn des Jahres 2026 läuft ein weiterer, ähnlicher Rückruf bei Honda an. Dabei geht es ebenfalls um auffällig hohen Ölverbrauch und dadurch drohende Motorschäden, und dieses Mal betrifft es die supersportliche Honda CBR 600 RR .

Rückruf der Honda CBR 600 RR zuerst in den USA Auch im Fall der Honda CBR 600 RR hat zuerst die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) den Rückruf als sicherheitsrelevant eingestuft und als solchen veröffentlicht. Demnach sind in den USA insgesamt 1.253 CBR 600 RR der Modell-Jahrgänge 2024, 2025 und 2026 betroffen.

Auffälliger hoher Ölverbrauch Unter Beobachtung steht die Honda CBR 600 RR wegen ungewöhnlich hohen Ölverbrauchs ihres leistungsstarken Reihenvierzylinder-Motors (121 PS bei 14.250/min). Und wegen dadurch bedingter, möglicher Folgeschäden. Bleibt der Schmierstoffschwund bei zu seltenem Blick aufs Schauglas unerkannt und Nachfüllen von Öl unterbleibt, dann kann es logischerweise zu mangelnder Schmierung im Motor kommen. Vor allem die Pleuellager sind gefährdet.

Drohende Motorschäden sind sicherheitsrelevant Dementsprechend drohende Motorschäden bei der Honda CBR 600 RR mit einhergehendem Gefährdungspotenzial – blockierendes Hinterrad, Ölaustritt, Brandgefahr und Sturz – haben zum Auslieferstopp dieses Modells in den USA und zum Rückruf geführt.

Auslieferstopp und Werkstatt-Anweisungen von Honda Außergewöhnlich bei diesem Rückruf der Honda CBR 600 RR ist die Vorgehensweise des großen japanischen Herstellers. Im Dezember 2025 bekamen die Vertragswerkstätten in den USA ein Rundschreiben ("Service Bulletin") mit detaillierten Anweisungen. Demnach sollen sie bei den betreffenden Motorrädern zuerst den Ölstand überprüfen und dokumentieren, anschließend das Öl ablassen und untersuchen.

Aufwendige Öluntersuchungen bei der CBR 600 RR Die von Honda angeordnete penible Sichtprüfung des abgelassenen Öls bei Motorrädern des Typs CBR 600 RR zielt auf etwaige darin enthaltene metallische Fremdkörper ab. Kleine Partikel aus Aluminium oder Stahl seien unbedenklich und insbesondere bei wenig gefahrenen Fahrzeugen während oder kurz nach der Einfahrphase nicht ungewöhnlich.

Kupfer-Partikel von den Pleuellagern Im Fokus stehen rötliche Partikel aus Kupfer – von möglicherweise angegriffenen Pleuellagern der Honda CBR 600 RR. Entsprechende Auffälligkeiten sollen die Werkstätten genau dokumentieren, mitsamt Beweisfotos. Anschließend sollen sie frisches Öl einfüllen, allerdings ohne Wechsel des Ölfilters.

American Honda Motor Co. Inc. Abbildung in der Händler-Information (Service Bulletin) von Honda in den USA, Dezember 2025: detaillierte Anweisung zur Untersuchung des Motoröls auf metallische Fremdkörper, insbesondere auf rötliche Kupferpartikel von beschädigten Pleuellagern.

Alle 300 Meilen (circa 500 Kilometer) zur Ölkontrolle Und dann sollen die Besitzer mit ihrer Honda CBR 600 RR alle 300 Meilen (circa 500 Kilometer) zur wiederholten Kontrolle des Ölstands, gegebenenfalls zum Ölnachfüllen zur Werkstatt kommen. Abgerechnet werden sollen die Kosten über die Garantie.

Motor-Reparatur oder Motor-Tausch? Wann? So lange, bis Honda die Vorbereitungen für Reparaturmaßnahmen an der CBR 600 RR abgeschlossen hat und die dafür erforderlichen Ersatzteile verfügbar sind. Wann das so weit sein wird, sei noch nicht absehbar. Ab 16. Februar 2026 ist laut NHTSA die schriftliche Benachrichtigung betroffener Fahrzeugbesitzer in den USA vorgesehen.

Kundeninformation ab Februar 2026 Nach bisherigen Erkenntnissen sei mangelhafte Beschichtung der Zylinderlaufbahnen ursächlich für den hohen Ölverbrauch der Honda CBR 600 RR. Sollte sich das bestätigen, müsste Honda wohl komplette Motoren tauschen (lassen), verbunden mit enormem Aufwand für alle Beteiligten.

Rückruf der Honda CBR 600 RR auch in Deutschland Vom deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist bisher kein entsprechender Rückruf der Honda CBR 600 RR veröffentlicht. Doch es liegt eine Stellungnahme von Honda Deutschland auf Nachfrage von MOTORRAD vor: "Wir sind uns bewusst, dass eine Reihe von Kunden Bedenken hinsichtlich des übermäßigen Ölverbrauchs der CBR 600 RR geäußert haben. Nach einer gründlichen Untersuchung in Zusammenarbeit mit Honda Motor Co., Ltd (Japan) leiten wir nun eine Sicherheitsrückrufaktion ein. 1.933 Fahrzeuge der CBR 600 RR des Modelljahres 2024 wurden auf dem deutschen Markt zugelassen. Wie viele Fahrzeuge von einer Sicherheitsrückrufaktion betroffen sein könnten, wird aktuell geprüft."