Roller-Neuzulassungen in Deutschland: Mehrere Vespas dominieren den Mai 2026

Der Roller-Markt in Deutschland bleibt 2026 auf Wachstumskurs. Im Mai 2026 wurden insgesamt 4.970 Roller und Leichtkraftroller neu zugelassen – das sind +19,0 Prozent gegenüber Mai 2025 (4.178). Getragen wird das Plus vorwiegend von den 125ern: 2.982 Leichtkraftroller bedeuten +20,5 Prozent. Die Roller über 125 ccm kommen auf 1.988 Neuzulassungen (+16,7 Prozent).
Roller-Markt von Januar bis Mai 2026
Im bisherigen Jahresverlauf Januar bis Mai 2026 summiert sich der Roller-Markt (125er + große Roller mit mehr als 125 Kubik Hubraum) auf insgesamt 19.960 Neuzulassungen. Das sind +35,4 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Aufgeteilt nach Klassen stehen 11.793 Leichtkraftroller (+41,2 Prozent) und 8.167 große Roller (+27,7 Prozent) unterm Strich....