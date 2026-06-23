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Roller-Neuzulassungen in Deutschland: Mehrere Vespas dominieren den Mai 2026

Roller-Neuzulassungen Deutschland Mai 2026
125er-Scooter legen kräftig zu

Im Mai 2026 steigen die Roller-Neuzulassungen in Deutschland deutlich. Vor allem die 125er legen zu, aber auch die großen Roller wachsen. Piaggio dominiert mit mehreren Vespa-Modellen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.06.2026
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125er-Champs Test Vespa GTS 125 und Peugeot Django Classic 125
Foto: Jörg Künstle

Der Roller-Markt in Deutschland bleibt 2026 auf Wachstumskurs. Im Mai 2026 wurden insgesamt 4.970 Roller und Leichtkraftroller neu zugelassen – das sind +19,0 Prozent gegenüber Mai 2025 (4.178). Getragen wird das Plus vorwiegend von den 125ern: 2.982 Leichtkraftroller bedeuten +20,5 Prozent. Die Roller über 125 ccm kommen auf 1.988 Neuzulassungen (+16,7 Prozent).

Roller-Markt von Januar bis Mai 2026

Im bisherigen Jahresverlauf Januar bis Mai 2026 summiert sich der Roller-Markt (125er + große Roller mit mehr als 125 Kubik Hubraum) auf insgesamt 19.960 Neuzulassungen. Das sind +35,4 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Aufgeteilt nach Klassen stehen 11.793 Leichtkraftroller (+41,2 Prozent) und 8.167 große Roller (+27,7 Prozent) unterm Strich....

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