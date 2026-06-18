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KTM ist zurück in den Top 5: Motorrad-Neuzulassungen im Frühjahr 2026 über 20 % im Plus

Motorrad-Neuzulassungen Mai 2026
KTM ist zurück in den Top 5

Stark zweistellig im Plus gegenüber dem Vorjahr erfreuen uns die Motorrad-Neuzulassungen im Frühjahr 2026. KTM ist zurück in den Top 5 und der chinesische KTM-Partner CFMoto neu in den Top 10. Wir zeigen die aktuellen Top-Marken und die Top-Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
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KTM 690 SMC R (2026)
Foto: Thomas Dobler/KTM

Die Motorrad-Saison 2026 ging gleich zum Jahresbeginn stark los, und der positive Trend hält an. Inzwischen liegen die Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis Ende Mai 2026 vor, und die Zahlen sehen sehr gut aus. Bei genauer Betrachtung fallen einige Marken und Modelle auf.

Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis Mai 2026

In den ersten 5 Monaten des Jahres 2026 wurden 56.159 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Im Vorjahreszeitraum – direkt nach der Umstellung von Euro 5 auf Euro 5+ mit dadurch bedingten, verzerrenden Vorzieheffekten – waren es rund 10.000 weniger gewesen. Unter dem Strich steht für Januar bis Mai 2026 ein zweistelliges Plus: +21,3 Prozent.

Marktanteile, viele Gewinner und ein Verlierer

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