KTM ist zurück in den Top 5: Motorrad-Neuzulassungen im Frühjahr 2026 über 20 % im Plus

Die Motorrad-Saison 2026 ging gleich zum Jahresbeginn stark los, und der positive Trend hält an. Inzwischen liegen die Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis Ende Mai 2026 vor, und die Zahlen sehen sehr gut aus. Bei genauer Betrachtung fallen einige Marken und Modelle auf.

Motorrad-Neuzulassungen von Januar bis Mai 2026 In den ersten 5 Monaten des Jahres 2026 wurden 56.159 Krafträder über 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Im Vorjahreszeitraum – direkt nach der Umstellung von Euro 5 auf Euro 5+ mit dadurch bedingten, verzerrenden Vorzieheffekten – waren es rund 10.000 weniger gewesen. Unter dem Strich steht für Januar bis Mai 2026 ein zweistelliges Plus: +21,3 Prozent.