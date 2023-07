Mit dem starken Juni steht das ohnehin gute Motorradjahr 2023 noch etwas glänzender in der Sommersonne. Seit Januar stiegen die Neuzulassungen um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Zahlen: Bisher wurden im Jahresverlauf 79.050 Motorräder neu zugelassen, über 11.000 mehr als letztes Jahr. Und nein, die zahlreichen neuen Modelle von Honda und Suzuki tragen zwar mit gut einem Drittel des Wachstums bei zum Erfolg, alleiniger Grund sind sie aber nicht.

Top 20 der Motorräder im Juni 2023

Die Top 20 der Neuzulassungen im Juni setzen sich größtenteils aus bekannten Modellen zusammen. Interessant ist die Stärke von Honda im vergangenen Monat. 5 Modelle finden sich in den Top 10. Die Honda mit den meisten Neuzulassungen war im Juni die Transalp auf Platz 2, direkt gefolgt von der 500er-Rebel. Die Plätze 6 bis 8 gehen in dieser Reihenfolge an die CB 650 R, die CBR 650 R und die Hornet 750. Keine Überraschung: Platz 1 belegt wie gehabt die große GS von BMW, im Juni 2023 das einzige Modell aus München Spandau in den Top 20. In der Gesamtbetrachtung (Januar – Juni 2023) sind weitere BMWs im Rennen, siehe Bildergalerie.