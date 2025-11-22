125er in Deutschland: Top-Modelle und Neuzulassungen 2025 bis Oktober

Insgesamt wurden von Januar bis Oktober 2025 in Deutschland 17.890 Leichtkrafträder bis 125 Kubik neu zugelassen. Das waren 10.947 (-38,0 Prozent) weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Hier wirkt zwar immer noch der Vorzieh-Effekt nach, durch die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025.

Neue 125er mit über 30 Prozent im Minus Doch inzwischen ist dieser Effekt von realer Kaufzurückhaltung abgelöst worden. Das Minus bei den 125ern fällt im Herbst-Monat Oktober 2025 mit -33,5 % immer noch gravierend aus. Trotzdem gibt es nicht nur Verlierer.

Yamaha ist 125er-Marktführer in Deutschland Vergleichsweise gut laufen die Geschäfte mit Leichtkrafträdern von Yamaha und Beta. Mit 3.936 Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2025 (Vorjahreszeitraum: 4.139) stemmt Yamaha sich wacker gegen den Abwärtstrend – und hat den Marktanteil auf 22,0 Prozent vergrößert (Vorjahreszeitraum: 14,4 %). Damit ist Yamaha Marktführer bei den 125ern in Deutschland, vor Honda (20,7 %) und Aprilia (10,1 %).

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen 125er-Leichtkrafträder in Deutschland, die Marktanteile der Hersteller von Januar bis Oktober 2025.

Beta RR 4T 125 im Oktober 2025 auf Rang 2 Auf Hersteller-Rang 4 bei den 125ern in Deutschland hat der italienische Enduro-Spezialist Betamotor sich etabliert, mit 1.542 Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2025 (Marktanteil 8,6 %). Das Erfolgsmodell ist die Enduro Beta RR 4T 125, zur Auswahl in zwei Ausstattungsvarianten und Preisklassen (R und T), ebenso als Motard (Supermoto mit Straßenrädern). Im Monat Oktober 2025 stieß die Beta RR 4T 125 sogar auf Rang 2 vor, mit 133 Neuzulassungen.

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen 125er-Leichtkrafträder in Deutschland, die Top 20 im Monat Oktober 2025.

KTM mit der 125 Duke auf Rang 5 abgerutscht KTM ist mit nur noch 6,7 Prozent Marktanteil auf Hersteller-Rang 5 abgerutscht – mitsamt dem früheren Youngster-Favorit 125 Duke. Immerhin genau 1.000 A1-Dukes bekamen von Januar bis Oktober 2025 eine Erstzulassung in Deutschland. Insgesamt kam KTM bei den 125ern auf 1.203 Neuzulassungen, im Vorjahreszeitraum waren es noch fast doppelt so viele (2.294).

Stark mit der Elektro-Enduro Varg EX auf Rang 6 Auf Rang 6, sowohl bei den Leichtkraftrad-Neuzulassungen als auch bei den Marktanteilen, ist Neueinsteiger Stark Future aus Barcelona zu bestaunen. Bereits seit April 2025 ist deren neuartiges Leichtkraftrad-Konzept in den deutschen Top 10 zu bestaunen: die Elektro-Enduro Stark Varg EX. Dabei handelt es sich um eine 120 Kilo leichte Enduro mit bis zu 80 PS Spitzenleistung – elektrisch. Von Januar bis Oktober 2025 wurden genau 900 Varg EX neu in Deutschland zugelassen.

Trotz 80 PS Spitzenleistung formal eine "125er" Da bei der Stark Varg EX als formale Dauer-Nennleistung 15 PS (11 kW) registriert sind, gilt die starke Elektro-Enduro trotzdem als Leichtkraftrad für die europäische Führerscheinklasse A1 – ab 16 Jahren. Ebenso für die Pkw-Führerscheinerweiterung B196. Das macht die Stark Varg EX zu einer besonderen, sehr attraktiven Option, trotz des für 125er-Verhältnisse hohen Preises (ab 12.990 Euro). Inzwischen ist die Supermoto-Variante Stark Varg SM neu hinzugekommen, mit 17-Zoll-Straßenbereifung und ansonsten gleichen Eckdaten.

Die Top 3: Honda CB 125 R, Yamaha MT-125 und YZF-R 125 Trotz allem scheinen die Top 3 der 125er im Jahr 2025 längst festzustehen: Von Januar bis Oktober kam die Honda CB 125 R auf 2.113 Neuzulassungen (Platz 1), die Yamaha MT-125 auf 1.727 (Platz 2) und die Yamaha YZF-R 125 auf 1.704 (Platz 3).

Top 10 und Top 20 der Leichtkrafträder für A1 und B196 Die aktuellen Top 10 der Leichtkrafträder für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung B196 zeigen wir oben in der Bildergalerie. Die Top 20 von Januar bis Oktober 2025 haben wir hier für euch:

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen 125er-Leichtkrafträder in Deutschland, die Top 20 von Januar bis Oktober 2025.