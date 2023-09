16,02 Prozent liegt 2023 derzeit über dem Vorjahr im Zeitraum Januar bis August. Wurden 2022 bis August 88.050 Motorräder neu angemeldet, sind es heuer bereits 102.153 Stück. Und selbst das Jahr 2021 verbuchte im gleichen Zeitraum nur 94.808 Stück. Es herrscht also Hochstimmung bei Händlern und Importeuren. Vor allem Honda freut sich: 80,3 Prozent Zuwachs auf 2022 verbucht das KBA, was Honda erneut die Marktführerschaft bei allen motorisierten Zweirädern der Klasse A einbringen dürfte.

Neue Honda-Modelle weiter auf Kurs

Was mit der Einführung der Honda Hornet in den Markt im Frühjahr begann, von der Transalp ab Frühsommer fortgeführt und von beiden durch den Sommer gebracht wurde, ist: Erfolg für Honda. Gerade die beiden neuen 750er-Modelle stehen in der Jahreswertung weit oben (Platz 3 Hornet: 2.886, Platz 9 Transalp: 1.416). Die Top 20 von Januar bis August 2023 zeigen wir in der Bildergalerie.