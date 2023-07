Rückruf CFMoto 700 CL-X Sport: ABS kann ausfallen

Vom Rückruf betroffen sind die CFMoto 700 CL-X Sport aus dem Produktionszeitraum vom 2. November 2021 bis 19. Januar 2022. Die Beschreibung des EU-Schnellwarnsystems lautet folgendermaßen: "Möglicherweise ist das ABS-Steuermodul defekt, was eine übermäßige Bremskraft erfordert. Der Bremsweg kann sich verlängern, was zu Unfällen führen kann."

Wie viele Fahrzeuge in Europa vom Rückruf betroffen sind, ist noch nicht bekannt, unsere Anfrage bei CFMoto läuft. Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich bei der CFMoto 700 CL-X Sport dieses Produktionszeitraums um ein Bosch-ABS, das in Kombination mit jeweils einer Einzelscheibe vorn und hinten verzögert. Neuere CFMoto 700 CL-X Sport haben vorn eine Doppelscheibenbremse.

Winglets zum Nachrüsten für Fireblade & Co.

Winglets zum Nachrüsten für Fireblade & Co.

Winglets zum Nachrüsten für Fireblade & Co.

Winglets zum Nachrüsten für Fireblade & Co.

Ob das betroffene ABS-Steuermodul auch in anderen CFMoto-Modellen zum Einsatz kam, haben wir ebenfalls angefragt.

CFMoto 700 CL-X Sport

Dieses Retro-Bike aus China ist seit dem Frühjahr 2022 in Deutschland erhältlich und kostete zur Markteinführung 7.199 Euro. Das Grundpaket umfasst einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 693 cm³ Hubraum, der es auf 70 PS bei 8.750 Umdrehungen sowie auf 61 Nm maximales Drehmoment bei 6.500 Touren bringt und in einem Brückenrahmen aus Stahlrohr hängt. Im Zylinderkopf arbeiten acht Ventile und zwei Nockenwellen. CFMoto gibt zwei wählbare Fahrmodi und einen Tempomaten an.