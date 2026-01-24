125er-Roller fett im Minus, große Scooter stabiler: Roller-Neuzulassungen Gesamtjahr 2025

Der deutsche Rollermarkt erlebte 2025 ein schwieriges Jahr. Die Neuzulassungen von 125er-Rollern und solchen über 125 Kubik sanken deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Der Hauptgrund dafür ist derselbe wie bei den Motorrädern und Leichtkrafträdern: 2025 trat wegen der Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ gegen ein Rekordjahr an.

2025 vs. 2024

Denn 2024 wurden extrem viele Neuzulassungen in allen Zweirad-Klassen verzeichnet, weil sämtliche Euro-5-Modelle noch vor dem 1. Januar 2025 zugelassen werden mussten. So waren dann 2025 die Verkaufsräume und Lager einiger Händler noch gut gefüllt mit diesen Rollern. Die Fahrzeuge, die aus diesem Bestand heraus an Kunden verkauft wurden, wurden dann nur noch umgemeldet, nicht mehr neu zugelassen....