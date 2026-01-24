Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Roller

125er-Roller fett im Minus, große Scooter stabiler: Roller-Neuzulassungen Gesamtjahr 2025

Roller-Neuzulassungen Gesamtjahr 2025
Großes Minus bei 125ern, große Roller stabiler

Der Rollermarkt in Deutschland rutschte 2025 deutlich ins Minus: Vor allem die 125er verloren massiv, während große Roller sich etwas stabiler zeigten. Welche Modelle und Hersteller dennoch überzeugen, warum Vespa und Honda weiterhin dominieren – und wo neue Anbieter Marktanteile gewinnen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.01.2026
Als Favorit speichern
Vespa GTS 125 Roller-Neuzulassungen 2025
Foto: Vespa

Der deutsche Rollermarkt erlebte 2025 ein schwieriges Jahr. Die Neuzulassungen von 125er-Rollern und solchen über 125 Kubik sanken deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Der Hauptgrund dafür ist derselbe wie bei den Motorrädern und Leichtkrafträdern: 2025 trat wegen der Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ gegen ein Rekordjahr an.

2025 vs. 2024

Denn 2024 wurden extrem viele Neuzulassungen in allen Zweirad-Klassen verzeichnet, weil sämtliche Euro-5-Modelle noch vor dem 1. Januar 2025 zugelassen werden mussten. So waren dann 2025 die Verkaufsräume und Lager einiger Händler noch gut gefüllt mit diesen Rollern. Die Fahrzeuge, die aus diesem Bestand heraus an Kunden verkauft wurden, wurden dann nur noch umgemeldet, nicht mehr neu zugelassen....

Mehr zum Thema Neuzulassungen