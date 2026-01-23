A1-Roller mit neuem Heck-Tank: Suzuki Address 125 für unter 3.000 Euro

Seit Mitte Januar 2026 ist er bereits bei den Suzuki-Händlern in Deutschland verfügbar: der neue Suzuki Address 125 . Und neu sind nicht nur die 3 Farbvarianten.

Suzuki Address 125: LED und LCD neu für 2026 Rundherum sind am neuen Suzuki Address 125 diverse technische Änderungen zu finden. Etwa die neuen LED-Leuchten für Hauptscheinwerfer, Positionslicht und Rücklicht. Oder das neue Digital-Display (LCD) im Format 4,2 Zoll.

Smarte neue Benzintank-Position am Heck Besonders praktisch am neuen Suzuki Address 125 ist der am Heck positionierte Tankverschluss mitsamt abschließbarer Abdeckklappe. Damit entfällt beim Tanken das Hochklappen der Sitzbank. Sowohl der Benzintank (5,3 Liter) als auch das Gepäckfach unter der Sitzbank (24,4 Liter) sind dadurch etwas größer und separat zugänglich.

Neues Staufach vorn rechts am City-Scooter Zusätzlich ist der neue Suzuki Address 125 mit einem weiteren Staufach vorn rechts sowie Gepäckhaken und USB-A-Anschluss ausgestattet. Nutzerfreundlich ist die Start-Automatik (Suzuki Easy Start System) auf Knopfdruck.

Knapp 9 PS und 90 km/h für A1 und B196 Mit Euro-5+-konformer Abstimmung leistet der gebläsegekühlte Viertakt-Einzylinder-Motor (ohc/2V) des Suzuki Address 125 weiterhin rund 9 PS (6,5 kW) – bei angeblich spürbar stärkerem Durchzug per Roller-typischer CVT-Automatik und bis zu rund 90 km/h (88 km/h) Höchstgeschwindigkeit.

125er-Roller mit bis zu 280 km Reichweite Unter 2 Liter (1,9) pro 100 Kilometer ist die Werksangabe zum Benzinverbrauch des Suzuki Address 125, somit ergeben sich mit vollem Tank (5,3 Liter) rechnerisch bis zu 280 Kilometer Reichweite.

106 kg mit leichteren Aluminium-Rädern Am konventionell aufgebauten Roller-Fahrwerk des Suzuki Address 125 drehen sich ab 2026 neue, angeblich gewichtsreduzierte Aluminium-Räder. Dazu verspricht Suzuki noch spielerischeres Handling des 106 Kilogramm leichten A1-Scooters. Zudem sei der Hauptständer leichter bedienbar.

Am Verbundbremssystem (CBS) mit Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten samt Feststell-Parkfunktion ändert sich 2026 nichts.

Suzuki Address 125 – Preis 2026 in Deutschland Auch die neue Version des Suzuki Address 125 bleibt unter 3.000 Euro. Allerdings nur noch knapp: 2.949 Euro kostet der preisgünstige A1-Roller von Suzuki 2026 in Deutschland. Zur Auswahl stehen 3 Farbvarianten: "Metallic Mat Black No.2" (Schwarz), "Metallic Mat Stellar Blue" (Dunkelblau) und "Pearl Grace White" (Weiß).