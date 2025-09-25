Das ist wirklich neu am Honda ADV 350: Updates 2026 im Überblick

Der Honda ADV 350 hat sich seit seiner Einführung 2022 erfolgreich auf dem europäischen Markt etabliert: Zum Stichtag 31. August 2025 ist der ADV 350 dieses Jahr auf Platz 4 im Neuzulassungs-Ranking der beliebtesten Roller mit mehr als 125 Kubik Hubraum. Insgesamt kommt er laut Honda in Europa bereits auf über 35.000 verkaufte Einheiten.

Für das Modelljahr 2026 präsentiert sich der Honda ADV 350 mit einer aktualisierten Farbpalette und einigen technischen Verbesserungen.

Was ist neu am Honda ADV 350? Der Honda ADV 350 erhält für das Modelljahr 2026 hauptsächlich optische Anpassungen – die Farbpalette wurde aufgefrischt. Die neuen Farboptionen umfassen Pearl Falcon Grey, Iridium Gray Metallic, Mat Pearl Cool White sowie Mat Coal Black Metallic.

Weitere Neuerungen betreffen vorrangig den Komfort und die Funktionalität: Federung: Die hinteren Stoßdämpfer wurden mit einer einstellbaren Feder-Vorspannung ausgestattet, was das Fahrverhalten verbessern soll.

Display: Der Honda ADV 350 kommt ab Modelljahr 2026 mit einem größeren, 5 Zoll messenden TFT-Display, das mit der Honda RoadSync-Konnektivität ausgestattet ist. Dies ermöglicht es Fahrern, ihr Smartphone mit dem Roller zu verbinden, um Navigationshinweise oder Anrufe direkt über das Display zu steuern.

Sicherheitsfunktionen: Der Roller erhält außerdem auto-cancelling Blinkzeichen (Blinker gehen nach dem Abbiegen automatisch aus) und ein Notbrems-Signal, das andere Verkehrsteilnehmer bei einer plötzlichen Bremsung warnt (Warnblinker aktiviert sich automatisch bei Notbremsung).

Der Honda ADV 350 leistet weiterhin 29,2 PS (21,5 kW) sowie 31,5 Nm maximales Drehmoment, während die Honda Selectable Torque Control (HSTC) für eine verbesserte Traktion sorgt.

Das charakteristische Design, das an den X-ADV angelehnt ist, bleibt ebenso erhalten wie die robuste Fahrwerksarchitektur mit dem Tubular-Stahlrahmen und der 37-mm-USD-Gabel.

Ebenso ändert sich nichts an der Sitzhöhe von 795 mm und dem Stauraum unter dem Sitz, der Platz für zwei Full-Face-Helme bietet.