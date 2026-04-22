Neuer Roller-Reifen: Dunlop ScootSmart 2 mit mehr Nassgrip und Laufleistung

Der neue Scooter-Reifen Dunlop ScootSmart 2 ist laut Hersteller für den Einsatz "bei fast jedem Wetter" ausgelegt und soll im Vergleich zur bisherigen ScootSmart-Generation im urbanen Alltag mehr Grip, präziseres Handling sowie höhere Laufleistung bei geringerem Verschleiß bieten.

Der Dunlop ScootSmart ist seit seiner Markteinführung 2012 im Rollersegment etabliert. An diesen Vorgänger soll der ScootSmart 2 anknüpfen und gleichzeitig auf veränderte Anforderungen moderner Rollerfahrer zugeschnitten sein, insbesondere für die tägliche Nutzung, vom innerstädtischen Pendelverkehr bis zu längeren Fahrten im urbanen Umfeld.

Neue Silica-Mischung und neues Profil für den Roller-Reifen Technisch setzt Dunlop beim ScootSmart 2 auf eine neue Silica-Mischung, die den Grip über verschiedene Temperaturen und Straßenbedingungen hinweg verbessern und zugleich eine hohe Laufleistung unterstützen soll.

Hinzu kommt ein neu entwickeltes Profildesign. Beim Vorderreifen nennt Dunlop eine gezackte Mittelrille, die Wasser aufbrechen und den Bremsweg verkürzen soll. Die Ausrichtung der Hauptrillen sei auf eine bessere Wasserverdrängung bei mittleren Geschwindigkeiten ausgelegt; zusätzliche Rillen und Profilelemente an der Schulter sollen den Grip bei Manövern auf rutschigem Untergrund unterstützen.

Konstante Performance im Ganzjahreseinsatz Am Hinterrad soll ein durchgehendes Mittelprofil die Verschleißfestigkeit und die Traktion auf trockener Fahrbahn fördern. Ein optimiertes Rillenlayout soll außerdem die Nasshaftung verbessern. Insgesamt zielt der Hersteller damit auf eine konstante Performance bei wechselnden Bedingungen im Ganzjahreseinsatz.

Dunlop Dunlop kündigt für den ScootSmart 2 ein Sortiment von insgesamt 75 Größen an, mit Felgendurchmessern von 10 bis 16 Zoll.



10 Prozent kürzerer Nassbremsweg in internen Vergleichstests Dunlop verweist auf interne Tests, die im Vergleich zum Vorgänger um 10 Prozent verkürzte Nassbremsstrecken zeigen sollen. Die Vergleichstests wurden laut Herstellerangaben 2025 auf dem Goodyear-Testgelände in Mireval durchgeführt – in den Größen 120/70 R15 und 160/60 R17 mit einem Yamaha TMax 560.

Neuer Dunlop ScootSmart 2 in 75 Größen angekündigt Der Dunlop ScootSmart 2 ist für ein breites Spektrum an Rollern vorgesehen – von City-Rollern über Retro-Modelle bis hin zu Maxi-Scootern. Dunlop kündigt ein Sortiment von insgesamt 75 Größen an, mit Felgendurchmessern von 10 bis 16 Zoll. Damit sollen laut Dunlop 84 Prozent des Rollermarkts abgedeckt werden (auf Basis von ETRMA-Branchenstatistiken für 2024).

Marktstart im 2. Quartal 2026 Der Dunlop ScootSmart 2 soll ab dem 2. Quartal 2026 in Europa erhältlich sein. Das vollständige Größensortiment ist laut Dunlop ab dem 4. Quartal 2026 vorgesehen.