Neue 180er von Vespa: Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180 mit ein paar PS mehr

Oberhalb der 125er-Modelle gibt es traditionell die Vespas mit ein paar Kubik mehr – die 150er. Hintergrund hierfür war eine Regelung in Italien, die für das Fahren auf Schnellstraßen und Autobahnen mindestens 150 Kubik vorschrieb. Seit Anfang 2025 gilt diese Einschränkung für 125er in Italien nicht mehr, wenn der Fahrer mindestens 18 Jahre alt ist. Somit ist der ursprüngliche Anlass für 150er-Modelle – also 125er mit ein paar Kubik mehr pro forma – entfallen.

Neue Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180 Zwar gibt es aktuell noch 150er, doch diese Hubraummarke könnte bald fallen. In Indonesien ist sie das bereits, dort gibt es von Piaggio ab 2026 die neuen Modelle Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180. Und ja: Sie ersetzen die bisherigen 150er, jedenfalls in Indonesien.

Neuer Motor i-get 180 mit mehr Leistung i-get 180 heißt der neue Motor für Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180. Der gebläsegekühlte Viertakt-Einzylinder kommt weiterhin mit 3 Ventilen aus, aber neuerdings mit genau 174 Kubik sowie elektronischer Benzineinspritzung auf 15 PS (11 kW) bei 8.250/min. 13,7 Nm beträgt nach Werksangaben das maximale Drehmoment bei 6.500/min.

Stärker als die bisherigen 150er von Vespa Zum Vergleich die bisherigen Werte des i-get 150: 155 Kubik, 12,5 PS (9,2 kW) bei 7.750/min und 12,5 Nm bei 6.500/min (Euro 5+). Demnach hat die neue 180er-Version dieses Motor-Typs um 2,5 PS und 1,2 Nm zugelegt – vorbehaltlich einer etwaigen Euro-5+-Homologation mit möglicherweise geringfügig abweichenden Werten.

Technische Daten und Ausstattung der neuen 180er-Vespas Zusätzlich zum neuen Antrieb weisen Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180 jeweils kleinere Design-Änderungen an der Karosserie und an den 12-Zoll-Rädern auf. Und modernisierte Elektronik, etwa farbige Digital-Displays sowie ein Funkschlüssel-System.

Vespa Primavera 180 und Vespa Sprint 180 – Verfügbarkeit und Preise In Indonesien ist die neue Vespa Primavera 180 bereits erhältlich, ab 55.000.000 Indonesische Rupien, umgerechnet circa 2.700 Euro. Die neue Vespa Sprint 180 gibt’s ab 58.500.000 Indonesische Rupien, umgerechnet circa 2.900 Euro. Nur wenig teurer sind die schicker angerichteten S-Varianten, also Vespa Primavera S 180 und Vespa Sprint S 180.

Vespa Primavera S 180, Vespa Sprint S 180 und Vespa Sprint Tech 180 Das neue Top-Modell Vespa Sprint Tech 180 mit Scheibenbremse samt ABS auch am Hinterrad sowie TFT-Display und Connectivity kostet 66.000.000 Indonesische Rupien, umgerechnet circa 3.300 Euro. Ob und gegebenenfalls wann die neuen 180er-Vespas nach Europa kommen und zu welchen Preisen, ist noch nicht bekannt.