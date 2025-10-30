Honda Forza 350 Modelljahr 2026: Aufgefrischte Farbpalette, starke Ausstattung

Mit der Forza-Modellreihe macht Honda vieles richtig: Wie der 125er-Forza ist auch der Honda Forza 350 in seiner Klasse der beliebteste Roller – nach der Vespa. Vom 350er-Forza wurden zwischen Januar und September 2025 insgesamt 778 Exemplare neu in Deutschland zugelassen.

Honda Forza 350 mit reichhaltiger Ausstattung Das Erfolgsrezept: kein supergünstiger Preis, dafür reichhaltige Ausstattung, kombiniert mit sportlichem Maxi-Scooter-Design. Zur Ausstattung gehören: ein um 180 mm elektrisch einstellbarer Windschild, Rundum-LED-Lichttechnik, Traktionskontrolle, USB-C-Anschluss und Smartkey-Funktionalität.

45 Liter großes Topcase inklusive Auch ein 45 Liter großes Topcase ist beim Honda Forza 350 serienmäßig montiert. Ein 5-Zoll-TFT-Bildschirm integriert Smartphone-Connectivity und wird über einen Vierwegeschalter am Lenker bedient, der bei Dunkelheit beleuchtet ist.

Einzylinder-Motor mit rund 30 PS Der Einzylinder-Motor des Honda Forza 350 generiert aus genau 330 Kubik Hubraum nach Werksangaben 29,4 PS bei 7.500/min und 31,5 Nm bei 5.250/min. Für Fahrkomfort sorgt das Variomatik-Getriebe, die Sitzhöhe ist mit 780 mm eher niedrig, in den Tank passen 11,7 Liter, der Verbrauch liegt bei 3,3 Liter pro 100 Kilometer. Für die Höchstgeschwindigkeit gibt Honda 137 km/h an. Weitere Eckdaten sind der Radstand: 1.510 mm; die Reifengrößen: 120/70 R 15 vorn, 140/70 R 14 hinten; das Gewicht: 186 kg; und die Zuladung: 180 kg.