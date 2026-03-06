Auf 500 Stück limitiert: Honda SH 125 HRC und SH 150 HRC in sportlicher Tricolore

Der Honda SH 125i feiert sein 25-jähriges Produktionsjubiläum in Europa. Anlässlich dessen legt Honda für das Modelljahr 2026 eine Sonderedition der Großrad-Roller SH 125i und SH 150i auf: SH 125 HRC und SH 150 HRC erscheinen im HRC-Tricolore-Design, angelehnt an die Lackierung der CBR 1000 RR-R Fireblade.

HRC-Roller von Honda auf 500 Exemplare limitiert Die Honda-Sondermodelle erscheinen zur Messe Motodays in Rom. Gefertigt werden sie – wie die gesamte SH-Familie – im italienischen Honda-Werk Atessa in den Abruzzen. Atessa ist Hondas einziges Motorradwerk in Europa. Die Serie SH 125 HRC und SH 150 HRC ist auf 500 nummerierte Exemplare limitiert.

Auffälligstes Merkmal der HRC-Edition ist die Verkleidung in der HRC-Tricolore-Lackierung. Honda hebt zudem einen Punkt hervor, der bei Sonderlackierungen ungewöhnlich ist: Die Verkleidung der HRC-Modelle ist durch eine 6-jährige Garantie abgedeckt.

Modellpflege 2026 für Honda SH-Modelle Die HRC-Edition steht im Kontext des 2026er-Modelljahrs der SH-Baureihe. Honda verweist hierfür nicht nur auf das Sondermodell anlässlich des 25-jährigen Produktionsjubiläums in Europa, sondern auch auf technische und gestalterische Updates für SH 125i und SH 150i: Dazu zählen eine 4,2-Zoll-Farb-TFT-Anzeige, Honda RoadSync-Connectivity sowie LED-Lichttechnik.

Außerdem kündigt Honda für die 2026er-Spezifikation einen erweiterten Einsatz nachhaltiger Materialien an, unter anderem für den hinteren Kennzeichenhalter sowie die Verkleidung am Schalldämpfer.

Rund 60.000 verkaufte SH-Roller in Europa Bei den Absatzzahlen nennt Honda für Europa fast 60.000 verkaufte SH-Roller im Jahr 2025 (alle SH-Varianten zusammen). Für den SH 125i weist Honda 26.847 Einheiten (Europa, 2025) aus.

Preise für das Sondermodell hat Honda noch nicht kommuniziert. Der Honda SH 125 kostet in Deutschland aktuell 4.919 Euro, inklusive Topcase.